Nicolò Bulega-VR46, retroscena sulle trattative: "Servono sacrifici"

Il mercato piloti MotoGP sta per chiudere i conti, mancano ancora pochi annunci ufficiali prima di disegnare la griglia di partenza del 2027. I tifosi della Ducati attendono da tempo la firma di Nicolò Bulega , leader del WorldSBK, con il team VR46 di Valentino Rossi. Intanto spuntano alcuni dettagli sulle trattative...

Bulegass e VR46 vicini alla firma

Bulega non è ancora ufficialmente un pilota della MotoGP, l'annuncio tarda ad arrivare per un solo motivo. La negoziazione tra Ducati, il pilota e la squadra satellite VR46 non è per nulla facile. Le tre parti hanno interessi diversi e devono discutere meticolosamente su ogni punto. Il team di Tavullia avrebbe scelto Celestino Vietti in MotoGP e non Nicolò Bulega, ma come team satellite ufficiale deve cedere a certe richieste della Casa madre, che tra l'altro offre materiale ufficiale e, soprattutto, paga gli stipendi dei piloti.

In questo preciso momento, Ducati potrebbe fare anche a meno del leader del Mondiale Superbike. A provare a vincere il titolo mondiale ci penseranno i vari Marc Marquez, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. In un mondo razionale, Nicolò dovrebbe restare in SBK per continuare a trionfare con le derivate di serie. Non solo Borgo Panigale vuole premiare il pilota emiliano classe 1999 per quanto sta facendo in Superbike. Ma vuole sfruttare in pieno la sua conoscenza delle gomme Pirelli per collaudare al meglio il nuovo prototipo da 850cc che debutterà nel 2027.

Dettagli sul contratto

Ducati ha inizialmente offerto a Bulega un contratto 1+1, cosa che l'ex campione Supersport non ha gradito. Si procede verso un contratto biennale, ma non basta. All'inizio del prossimo campionato MotoGP, le moto saranno quasi identiche in tutte le squadre, per poi evolversi a Mondiale in corso. Nicolò avrebbe chiesto di ricevere sempre il materiale più recente, in quanto non ha nessun intenzione di fare il "secondo" al suo futuro compagno di box, Fermin Aldeguer.

La trattativa è in corso e l'ingaggio non sarà certo da top player. Quest'anno in Superbike Bulega ha un ingaggio di 700 mila €, più una sostanziosa tabella premi. "Siamo sul punto di avere un'idea chiara del mio futuro", ha dichiarato Bulega, impegnato a Donington. "La mia agenzia sta lavorando sodo per trovare la soluzione perfetta per me in MotoGP, siamo vicini... Da principiante, devi accettare nel primo anno cose che un pilota di alto livello non deve accettare. Lo sapevo già prima dei primi colloqui con i team MotoGP: se voglio fare questo passo, allora devo fare qualche sacrificio nel primo anno. Non parlo solo di soldi, si tratta di tutto".

Morbidelli in Superbike?

Il suo passaggio alla MotoGP lascia un posto vacante nel team ufficiale Ducati WorldSBK, una sella che garantirebbe quasi sicuramente la possibilità di vincere un titolo iridato a chiunque lo occupi. Bulega ritiene che il team Aruba.it Racing Ducati dovrebbe scegliere un pilota attualmente impegnato in MotoGP, che tra l'altro conosce bene le gomme Michelin. Tutto lascia pensare che quel posto verrà assegnato a Franco Morbidelli, ma non si escludono colpi di scena.