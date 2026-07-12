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Capitolo KTM chiuso, Vinales affonda al Sachsenring: il tramonto di un campione

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 12 luglio 2026 alle 7:26
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Maverick Vinales ha spiegato l'ultima posizione nella MotoGP Sprint in Germania. Con KTM infine il discorso è chiuso.
Un'ultima posizione che rispecchia stavolta non la condizione fisica, ma difficoltà con la moto. Maverick Vinales ha concluso una MotoGP Sprint disastrosa al Sachsenring, preceduto di 8 secondi anche dal sostituto Cal Crutchlow. Cos'è successo? La risposta è sottosterzo, perdita di aderenza all'anteriore che condiziona quindi il suo feeling in sella alla KTM RC16. Non è l'unico punto toccato oggi: possiamo dire che Vinales ha anche risposto alla mano tesa di Pit Beirer. "Non devo parlare di niente con nessuno" ha dichiarato, come riporta crash.net. "Ho capito che sono fuori dalla MotoGP, voglio solo godermi le ultime gare dopo la pausa".

Il guaio con la KTM 

Come accennato, Vinales ha accusato un problema in particolare con la RC16. “Ho la sensazione di avere poca aderenza all'anteriore, quindi non riesco a curvare bene" ha dichiarato lo spagnolo di Tech3 al giornale britannico. "Il feedback che ricevo è che in qualsiasi momento posso perdere aderenza all'anteriore. È un problema guidare così, non riesco a mantenere la velocità in curva e, in pratica, vado molto piano. Ho provato un po' di cose ma finivo sempre nella stessa situazione". Sottolinea anche che "Nelle curve in cui devo solo frenare e aprire il gas, sono al livello degli altri".
Il feeling con la KTM è progressivamente peggiorato con l'aumento del grip, addirittura Vinales ha lamentato forti vibrazioni, tali da non riuscire quasi a tenere la moto. Insomma, c'è del lavoro da fare per provare a chiudere al meglio la prima parte di stagione MotoGP 2026, andare in vacanza e ripartire. Lo spagnolo sta salutando la MotoGP e ha chiuso il discorso con KTM, che stando alle ultime voci avrebbe scelto per Tech3 Luca Marini, il pilota esperto a cui affiancare poi un rookie dalla Moto2 (si parla di Manuel Gonzalez o Senna Agius). Il futuro di Vinales è misterioso, ma il pilota stesso non si dilunga. "L'unico obiettivo è tornare più forte dopo la pausa" ha concluso.

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Maverick Vinales

diDiana Tamantini

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