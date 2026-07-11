Marc Marquez, la sentenza su Aprilia: "Ecco chi si giocherà la vittoria nel GP Germania"

Marc Marquez commenta la vittoria nella MotoGP Sprint al Sachsenring e fa il suo pronostico per la gara di domenica.

uanto abbiamo visto nella MotoGP Sprint al Sachsenring sembra indicare la strada verso un solo marchio. Oggi hanno brillato le Ducati dei due fratelli Marquez assieme a Di Giannantonio, mentre le Aprilia, nell'ordine Ogura, Fernandez e Martin, seguivano a qualche secondo di ritardo. Domani la gara sarà più lunga, chissà se ci saranno stravolgimenti in merito, anche per movimentare la situazione. Ammettiamolo, la mini-gara odierna non ha regalato spettacolo, anzi è stata piuttosto noiosa... Aprilia può ribaltare la situazione ed essere protagonista nella domenica del Gran Premio di Germania? Certamente nel box del marchio veneto se lo attendono, anche per limitare i danni dopo il KO per infortunio di Marco Bezzecchi, ma quanto abbiamo visto nella MotoGP Sprint al Sachsenring sembra indicare la strada verso un solo marchio. Oggi hanno brillato le Ducati dei due fratelli Marquez assieme a Di Giannantonio, mentre le Aprilia, nell'ordine Ogura, Fernandez e Martin, seguivano a qualche secondo di ritardo. Domani la gara sarà più lunga, chissà se ci saranno stravolgimenti in merito, anche per movimentare la situazione. Ammettiamolo, la mini-gara odierna non ha regalato spettacolo, anzi è stata piuttosto noiosa...

Marc Marquez, profilo basso

"Spero di avere qualcosa per domani". Dopo la pole position e dopo aver ribadito la sua supremazia al Sachsenring con il trionfo di oggi, il #93 di Ducati non vuole sbilanciarsi troppo per il GP. "Alex e Diggia erano molto vicini, avevano un buon passo" ha proseguito ai microfoni di Sky Sport MotoGP alla fine della Sprint. "Dobbiamo ancora sistemare 2-3 cose. Contento? È sabato, domenica è la giornata importante". Indica soprattutto quello che ha fatto il fratello Alex alle curve 6-7. "Mi hanno detto che in quel punto si avvicinava! Dobbiamo capire" ha dichiarato col sorriso.

Il pronostico per il GP Germania

Non manca una domanda sulle Aprilia, vere protagoniste di questa prima metà di stagione MotoGP 2026. Oggi però anonime, ma domani potrebbero essere della partita... Oppure no? "No" è la risposta secca di Marc Marquez. "L'ho detto dall'inizio dell'anno, abbiamo la moto più competitiva per 22 gare. Anche la Aprilia ha una moto molto competitiva, ma sono convinto che noi abbiamo la migliore. Penso che domani ci giocheremo la vittoria Alex, Diggia e io". Evidenzia anche che "Era Bezzecchi che stava andando molto forte... Gli mandiamo un messaggio di un buon recupero in questa pausa estiva".