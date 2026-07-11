MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marc Marquez, la sentenza su Aprilia: "Ecco chi si giocherà la vittoria nel GP Germania"

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 11 luglio 2026 alle 18:26
marquez-motogp-sprint-sachsenring
Aggiungi come fonte preferita su Google
Marc Marquez commenta la vittoria nella MotoGP Sprint al Sachsenring e fa il suo pronostico per la gara di domenica.
Aprilia può ribaltare la situazione ed essere protagonista nella domenica del Gran Premio di Germania? Certamente nel box del marchio veneto se lo attendono, anche per limitare i danni dopo il KO per infortunio di Marco Bezzecchi, ma quanto abbiamo visto nella MotoGP Sprint al Sachsenring sembra indicare la strada verso un solo marchio. Oggi hanno brillato le Ducati dei due fratelli Marquez assieme a Di Giannantonio, mentre le Aprilia, nell'ordine Ogura, Fernandez e Martin, seguivano a qualche secondo di ritardo. Domani la gara sarà più lunga, chissà se ci saranno stravolgimenti in merito, anche per movimentare la situazione. Ammettiamolo, la mini-gara odierna non ha regalato spettacolo, anzi è stata piuttosto noiosa...

Marc Marquez, profilo basso 

"Spero di avere qualcosa per domani". Dopo la pole position e dopo aver ribadito la sua supremazia al Sachsenring con il trionfo di oggi, il #93 di Ducati non vuole sbilanciarsi troppo per il GP. "Alex e Diggia erano molto vicini, avevano un buon passo" ha proseguito ai microfoni di Sky Sport MotoGP alla fine della Sprint. "Dobbiamo ancora sistemare 2-3 cose. Contento? È sabato, domenica è la giornata importante". Indica soprattutto quello che ha fatto il fratello Alex alle curve 6-7. "Mi hanno detto che in quel punto si avvicinava! Dobbiamo capire" ha dichiarato col sorriso.

Il pronostico per il GP Germania

Non manca una domanda sulle Aprilia, vere protagoniste di questa prima metà di stagione MotoGP 2026. Oggi però anonime, ma domani potrebbero essere della partita... Oppure no? "No" è la risposta secca di Marc Marquez. "L'ho detto dall'inizio dell'anno, abbiamo la moto più competitiva per 22 gare. Anche la Aprilia ha una moto molto competitiva, ma sono convinto che noi abbiamo la migliore. Penso che domani ci giocheremo la vittoria Alex, Diggia e io". Evidenzia anche che "Era Bezzecchi che stava andando molto forte... Gli mandiamo un messaggio di un buon recupero in questa pausa estiva".

Leggi anche

MotoGP, Marquez professore al Sachsenring: la classifica piloti aggiornata dopo la SprintMotoGP, Marquez professore al Sachsenring: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint
Guerra di sponsor e mercato piloti: KTM beffa DucatiGuerra di sponsor e mercato piloti: KTM beffa Ducati
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Marc Marquez

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Gara MotoGP del Gran Premio di Germania 2026 al Sachsenring
MotoGP

MotoGP, Marquez professore al Sachsenring: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

11 luglio 2026
bezzecchi-post-crash-sachsenring
MotoGP

Bezzecchi botto e lesione, rientro immediato in Italia. Come sta il pilota Aprilia

11 luglio 2026
Caduta di Marco Bezzecchi nelle Qualifiche MotoGP al Sachsenring
MotoGP

MotoGP Germania: show Ducati nelle Qualifiche, Bezzecchi cade e preoccupa Aprilia

11 luglio 2026

Altre notizie

Superbike Donington: Iker Lecuona ha vinto gara 1

SBK Donington: Bulega può anche perdere, botte da orbi in famiglia

Superbike
Supersport Donington: gara 1 dominata da Tom Booth-Amos

Supersport Donington: Booth-Amos rimonta da signore, la Yamaha si consola

In Pista
Gara MotoGP del Gran Premio di Germania 2026 al Sachsenring

MotoGP, Marquez professore al Sachsenring: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

MotoGP
Superbike Donington: Nicolò Bulega ottava pole in otto round!

SBK Donington: Bulega superpole ottovolante, le cose sono tornate a posto

Superbike
bezzecchi-post-crash-sachsenring

Bezzecchi botto e lesione, rientro immediato in Italia. Come sta il pilota Aprilia

MotoGP

Articoli popolari

Alex Marquez

Intrigo di mercato: Alex Marquez e l'offerta della Ducati

MotoGP
Superbike Donington: prove 1, la caduta di Jake Dixon

SBK Donington FP1: Honda ricomincia a piangere, i piloti non ci sono

Superbike
Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP al Sachsenring

MotoGP Germania, classifica FP1: Fernandez in vetta, Marquez cade e poi spaventa tutti

MotoGP
Valentino Rossi

L'azienda di Valentino Rossi perde 1,2 milioni: i motivi del calo

MotoGP
Jack Miller

Jack Miller smentisce tutti i luoghi comuni sulla MotoGP

MotoGP

Loading