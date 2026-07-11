Continua il periodo negativo per il pilota Aprilia, protagonista di una brutta caduta e di un infortunio al Sachsenring: ecco le sue prime parole dopo l'accaduto.

Il Gran Premio di Germania 2026 di Marco Bezzecchi è terminato dopo l'incidente nelle Qualifiche MotoGP. Una violenta caduta in curva 12 lo ha messo KO, impedendogli di partecipare al resto del weekend. Al Centro Medico del Sachsenring è stato sottoposto a una radiografia che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra.

È necessario un intervento chirurgico, che verrà effettuato in Italia dal dottor Porcellini. Il pilota Aprilia ha già lasciato la Sassonia per fare rientro in patria. L'operazione è prevista nella mattinata di domenica 12 luglio.

MotoGP, il messaggio social di Bezzecchi

Sul suo profilo ufficiale Instagram, il riminese ha pubblicato un post con un messaggio molto chiaro: "È un momento duro, ma noi siamo più duri. Adesso mi faccio aggiustare e mi rimetto al lavoro. Niente mi farà mollare! A presto".

Pur essendo sicuramente frustrato dalla situazione complicata, Bezzecchi è determinato a rimettersi a posto fisicamente e a tornare in pista ancora più forte. In classifica generale è secondo, in attesa della gara lunga di domenica che potrebbe fargli perdere altro contatto dal leader e compagno di squadra Jorge Martin, e potrebbe anche perdere altre posizioni, avendo vicino il trio Di Giannantonio-Ogura-Marquez.

Vada come vada domenica, ora il suo focus deve essere unicamente sul suo pieno recupero fisico. Il prossimo gran premio MotoGP sarà a Silverstone nel weekend 7-8 agosto, da capire se sarà nella condizione di poter correre. Da non dimenticare che era arrivato al Sachsenring già molto acciaccato a causa della brutta caduta ad Assen, quindi il suo corpo in questo momento è davvero debole.

Il crollo dopo il trionfo nel GP d'Italia

Bezzecchi è entrato in un tunnel nero dopo quello che è stato uno dei momenti più belli della sua carriera, ovvero la vittoria nella gara MotoGP al Mugello. Dopo il Gran Premio d'Italia, sono arrivate un sacco di batoste e solo 13 punti conquistati.

GP Ungheria: terzo nella sprint race, steso da Jorge Martin al via della gara lunga;

GP Repubblica Ceca: squalificato a causa dello schiaffo dato a un marshal dopo la caduta nella Sprint;

GP Paesi Bassi: quarto nella sprint race, caduto rovinosamente nella gara lunga.

GP Germania: infortunato dopo l'highside nelle qualifiche.

Bezzecchi, che tracollo dopo il trionfale GP d'Italia

Aveva lasciato il Mugello da leader della classifica generale con 17 punti di vantaggio su Martin e 39 su Diggia. Marquez era sprofondato a -102 punti. Con ancora tante gare da disputare non si poteva certamente cantare vittoria nel box Aprilia, però il riminese era il favorito per la vittoria del titolo mondiale. Dopo aver toccato l'apice in Toscana, ha avuto un grande tonfo e oggi la sua situazione è decisamente complicata. Più di qualcuno ritiene che abbia sentito la pressione e che ciò lo abbia poi portato a sbagliare, al netto dell'episodio nella gara al Balaton Park, dove è stato sfortunatamente centrato da Martin.

Se dovesse essere considerato fisicamente idoneo per il GP a Silverstone, non sarà comunque al 100% e probabilmente si ritroverà a correre "al risparmio", evitando rischi e portando a casa punti. La sua condizione sarà certamente migliore ad Aragon (28-30 agosto). Si attendono aggiornamenti da Aprilia.