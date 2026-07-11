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MotoGP Germania: show Ducati nelle Qualifiche, Bezzecchi cade e preoccupa Aprilia

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 11 luglio 2026 alle 11:34
Caduta di Marco Bezzecchi nelle Qualifiche MotoGP al Sachsenring
Qualifiche MotoGP Germania: la caduta di Bezzecchi preoccupa Aprilia
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Tre Desmosedici monopolizzano la prima fila, le migliori RS-GP26 sono quelle Trackhouse: Aprilia in ansia per Bez.
Le Qualifiche MotoGP del Gran Premio di Germania 2026 terminano con la pole position di Marc Marquez, la nona al Sachsenring, dove è il pilota più atteso di questo weekend. Miglior tempo (record) in 1'19"041, con solo 61 millesimi di vantaggio sul fratello Alex con la Ducati del team BK8 Gresini. In prima fila anche la Desmosedici GP26 di Fabio Di Giannantonio del team Pertamina VR46.

GP Germania: com'era andata la Q1

Pecco Bagnaia aveva avuto delle difficoltà importanti nella giornata di venerdì, non riuscendo ad agguantare la top 10 delle prequalifiche. Si era detto "senza armi" nel T2 e nel T3. Pur avendo provato diverse soluzioni per ottenere più grip, non aveva ottenuto i risultati sperati ed è tornato al suo setup base. Nella Q1 di stamattina è stato il più bravo di tutti fin da subito, conquistando il miglior tempo in 1'19"753.
Insieme al pilota Ducati Lenovo è stato Fabio Quartararo a passare alla Q2, un mezzo miracolo del campione della Yamaha, che ha beffato Joan Mir su Honda. Ha dato tutto anche Luca Marini, competitivo nei primi tre settori, però poi ha perso tanto nel quarto e non è andato oltre il quarto tempo nella sessione. Peggio è andata a Enea Bastianini, settimo. Il pilota KTM Tech3 si è trovato davanti Diogo Moreira nel suo ultimo time attack e non è escluso che il brasiliano riceva un'altra penalità, dopo quella già ricevuta (3 posizioni sulla griglia di domenica) dopo le prequalifiche per aver ostacolato Marini.
Classifica tempi Q1 Qualifiche MotoGP Sachsenring, Germania
Qualifiche MotoGP Germania, risultati Q1: tempi e classifica

MotoGP Sachsenring: tempi e classifica Q2

A inizio Q2 brutta caduta a 160 lm/h di Marco Bezzecchi in curva 7, box Aprilia preoccupato, dato che il riminese si è presentato in Germania già acciaccato dopo l'incidente ad Assen. Al rientro nel paddock si teneva il braccio sinistro, non ha potuto risalire sulla seconda RS-GP26 per proseguire le Qualifiche MotoGP. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche dopo i controlli al Centro Medico.
La migliore Aprilia al Sachsenring è quella di Raul Fernandez, quarto e fuori dalla prima fila per solo 5 millesimi. Al suo fianco partiranno il compagno di squadra Ai Ogura e la Yamaha di un fantastico Quartararo. Terza fila aperta da Franco Morbidelli, che potrà partire settimo nella sprint race e che sarà retrocesso decimo nella gara lunga a causa di una penalità ricevuta dopo le prequalifiche di venerdì. In terza fila ci sono anche le Aprilia di Bezzecchi (da capire se potrà correre) e Jorge Martin, dal quale ci si aspettava sicuramente qualcosa di più. Non brillano neanche Pedro Acosta (decimo) e Pecco Bagnaia (undicesimo).
Classifica tempi Q2 Qualifiche MotoGP Sachsenring Germania
Qualifiche MotoGP Germania, risultati Q2: tempi e classifica al Sachsenring

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