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SBK Donington FP3: I privati si scaldano ma il gatto Bulega li aspetta al varco

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 11 luglio 2026 alle 11:15
Superbike Donington: Sam Lowes svetta nella FP3
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Lo scorcio finale delle prove libere porta alla ribalta i migliori indipendenti di quest'annata Superbike: Sam Lowes con la Panigale del compianto conte Marc van der Straten e Yari Montella con la Ducati gemella del team Barni. Ma hanno usato gomme soffici, mentre Nicolò Bulega ha lavorato per la gara. Gli antagonisti del mattatore hanno qualche chance?
Più del colpaccio dei primi due, che ha facile giustificazione tecnica, la novità di FP3 è semmai Iker Lecuona per un soffio davanti al compagno di squadra. Le due Ducati ufficiali hanno utilizzato gli ultimi venti minuti per affilare le unghie in vista di gara 1, che oggi scatta alle 16:30 italiane per evitare la concomitanza oraria con la sprint della MotoGP. Salvo ribaltoni clamorosi, anche in Gran Bretagna sarà un affare in famiglia fra Iker e Nicolò.
Superbike Donington: Yari Montella secondo nella combinata

Il gioco delle gomme

Sulla pista più fresca i tempi sono crollati rispetto al venerdi e nella Superpole, più tardi, l'obiettivo di 1'24"629 realizzato sul giro secco nel 2024 da Toprak Razgatliogllu sembra una preda molto facile da aggredire. Il gioco delle gomme soffici ha un pò "inquinato" la classifica, che vede "solo" quattro Ducati al vertice. Le altre si sono fatte un pò sotto, in particolare la Bimota con Alex Lowes sempre efficacissimo su questo saliscendi dell'East Midlands. Si sono svegliate anche la Honda con Jake Dixon (settimo tempo) e la Yamaha con Xavi Vierge subito dietro. Ma per capire se si tratta di qualcosa di serio rispetto al grigiore del giorno prima bisognerà aspettare almeno la Superpole, quando tutti saranno in pista con la stessa SCQ, la gomma da colpo secco.

Petrucci sul fondo 

Purtroppo neanche in questa ultima sessione sono arrivati squilli di riscossa da parte di Danilo Petrucci. Anzi è andata peggio di venerdi, con un ultimo tempo che lascia ben poche speranze di poter raddrizzare questo week end BMW nato malissimo. Le tre gare in terra britannica, viste dal fondo, sembrano una montagna ripidissima da scalare.
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Superbike Donington: Prove 3, la classifica combinata

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