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L'azienda di Valentino Rossi perde 1,2 milioni: i motivi del calo

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 10 luglio 2026 alle 10:40
Valentino Rossi
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Valentino Rossi si è ritirato dalla MotoGP cinque anni fa, dedicandosi alle corse automobilistiche e alla sua azienda VR46 Racing Apparel. La società si occupa della commercializzazione di abbigliamento e merchandising legati al campione di Tavullia e altri piloti. Ma secondo gli ultimi dati nel 2025 avrebbe perso 1,2 milioni, ben al di sotto delle previsioni.

Utili in calo per VR46

Come riportato da Affaritaliani.it, riferendosi alla relazione sulla gestione, i ricavi della VR46 Racing Appareal sarebbero calati da 9 milioni a 7,7 milioni nel 2025. Una perdita di oltre un milione, rispetto al mini utile di 14mila euro registrato nell'anno precedente. Le vendite si sarebbero ridotte soprattutto nel canale distributivo, per il calo della domanda di merchandising motorsport. Tant'è che l'azienda avrebbe ideato delle campagne di grandi sconti "per ridurre le giacenze di magazzino".
Un calo in parte dovuto alla minor visibilità di Valentino Rossi, impegnato nelle gare automobilistiche. Ben diversa la situazione quando il Dottore correva in MotoGP e la sua popolarità era alle stelle I ricavi legati al settore musica (pari a 3,4 milioni), invece, hanno registrato un miglioramento, grazie anche all'accordo con Cesare Cremonini per la ideazione e vendita di merchandising nel suo tour 2025-2026.
VR46 Racing Appareal

La fama di Valentino Rossi

A questo punto VR46 potrebbe puntare su una maggior presenza di Valentino Rossi nel paddock, per cercare di invertire questi dati negativi. In ogni caso la sua fortuna è legata alla sua grande popolarità, che nelle gare endurance viene alquanto oscurata. Nei giorni scorsi il marchio di Tavullia ha dovuto incassare anche un'altra perdita, quella di Fabio Di Giannantonio. Il pilota capitolino sta vivendo un momento particolarmente proficuo in MotoGP, ma ha da poco annunciato il passaggio a KTM. Dal prossimo campionato, la squadra di Tavullia farà leva su Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega.

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Valentino Rossi

diLuigi Ciamburro

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