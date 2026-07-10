L'azienda di Valentino Rossi perde 1,2 milioni: i motivi del calo

Valentino Rossi si è ritirato dalla MotoGP cinque anni fa, dedicandosi alle corse automobilistiche e alla sua azienda VR46 Racing Apparel. La società si occupa della commercializzazione di abbigliamento e merchandising legati al campione di Tavullia e altri piloti. Ma secondo gli ultimi dati nel 2025 avrebbe perso 1,2 milioni, ben al di sotto delle previsioni.

Utili in calo per VR46

Come riportato da Affaritaliani.it, riferendosi alla relazione sulla gestione, i ricavi della VR46 Racing Appareal sarebbero calati da 9 milioni a 7,7 milioni nel 2025. Una perdita di oltre un milione, rispetto al mini utile di 14mila euro registrato nell'anno precedente. Le vendite si sarebbero ridotte soprattutto nel canale distributivo, per il calo della domanda di merchandising motorsport. Tant'è che l'azienda avrebbe ideato delle campagne di grandi sconti "per ridurre le giacenze di magazzino".

Un calo in parte dovuto alla minor visibilità di Valentino Rossi, impegnato nelle gare automobilistiche. Ben diversa la situazione quando il Dottore correva in MotoGP e la sua popolarità era alle stelle I ricavi legati al settore musica (pari a 3,4 milioni), invece, hanno registrato un miglioramento, grazie anche all'accordo con Cesare Cremonini per la ideazione e vendita di merchandising nel suo tour 2025-2026.

La fama di Valentino Rossi