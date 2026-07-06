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"Pensavo fosse più facile": Di Giannantonio in lacrime, il video d'addio a VR46

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 06 luglio 2026 alle 9:53
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Il video del saluto ufficiale: Fabio Di Giannantonio e VR46 Racing Team si diranno addio alla fine del Mondiale MotoGP 2026.
Un breve e commovente video per salutare uno dei suoi piloti. Non manca infatti l'emozione soprattutto da parte di Fabio Di Giannantonio, che in lacrime e con voce rotta ha salutato tutti gli uomini del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, prima degli abbracci. La settimana che porta al GP Sachsenring si apre con la squadra di Valentino Rossi ed il pilota romano che ufficializzano l'addio alla fine della stagione MotoGP 2026. Il futuro del #49 è noto, andrà in KTM Factory, mentre in VR46 arriverà sicuramente Fermin Aldeguer, affiancato probabilmente Nicolò Bulega (ma manca ancora la firma).

VR46 e 'Diggia' ai saluti 

Le lacrime di Fabio Di Giannantonio, l'abbraccio di Alessio Salucci, di applausi della squadra seduta attorno ad un tavolo. "Pensavo sarebbe stato più facile" è stata la prima frase di 'Diggia' nel video pubblicato dalla squadra via social. "Siete stati tutti un team incredibile, una squadra pazzesca" ha continuato con voce rotta. "Non sono mai stato così bene con un team, mi avete dato tutto, tutte le cose belle che ci sono state e che stanno arrivando. Grazie mille a tutti. Non ero questa persona, non ero questo uomo, non ero questo pilota: ho fatto un passo avanti e lo devo a voi. Sono stati tre anni pazzeschi e vi porterò sempre nel cuore".
-> Il video dell'addio tra VR46 e Di Giannantonio a fine 2026

Da quasi senza sella alla risalita

Con l'addio a Gresini Racing a fine 2023 sembrava fosse al capolinea anche la carriera MotoGP di Fabio Di Giannantonio. Il 27enne romano ne ha parlato ampiamente in quel periodo, finché non è arrivata la firma con VR46 Racing Team per un anno, per poi rinnovare per un altro biennio. In questo periodo sono arrivati una vittoria di GP e vari altri podi, e in questa prima metà di stagione è il miglior pilota Ducati con il 3° posto provvisorio in classifica generale, circondato dalle Aprilia. Vedremo come si chiuderà questa collaborazione, prima della nuovissima sfida.

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VR46

diDiana Tamantini

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