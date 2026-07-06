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Addio Ducati Gresini, scommessa KTM: Alex Marquez guida la svolta epocale MotoGP

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 06 luglio 2026 alle 10:17
Alex Marquez 2027 MotoGP KTM announcement
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Alex Marquez ufficializzato con KTM Factory Racing a partire dal 2027: un cambio radicale per la MotoGP 850, si rivelerà vincente?
Da Ducati a KTM con contratto pluriennale, per una nuovissima sfida ricca di incognite e insidie. Alex Marquez alla fine vivrà quello che affronteranno tutti i piloti MotoGP, un salto nel buio vista la rivoluzione 850cc del 2027. Dopo il periodo Honda factory quando ha debuttato in classe regina da fresco campione Moto2, a cui è seguito il lungo periodo di successo con Ducati e Gresini Racing, culminato col vice-campione MotoGP nel 2025.
Questa purtroppo è una stagione più complicata per il binomio, non aiutano gli infortuni, ma c'è voglia di chiudere nel miglior modo possibile, prima di guardare altro. L'anno prossimo Alex Marquez tornerà a far parte di un team factory grazie ai colori KTM, un progetto da ricostruire e da risollevare. Nell'ultimo periodo infatti la casa austriaca ha accusato fin troppi problemi, sia con le critiche arrivate dai piloti che a livello tecnico. Nel 2027 però cambia tutto: dai molteplici post comparsi, KTM mostra grande entusiasmo per questo nuovo arrivo, in cui ripone grandissime speranze.

Il saluto di Gresini Racing e il benvenuto di KTM  

“Alex, è davvero difficile lasciarti andare" ha dichiarato Nadia Padovani. Nel minore di casa Marquez infatti ha trovato il suo pilota più vincente nella storia MotoGP del team da quando ne ha preso le redini al posto del marito Fausto. "Abbiamo condiviso emozioni, crescita e momenti che porterò per sempre nel mio cuore. Sono orgoglioso dell'uomo e del pilota che sei. Ma prima di dirti addio, c'è ancora un capitolo da scrivere insieme. Facciamolo con la determinazione che ci ha sempre contraddistinto”.
Dall'altra parte c'è grande soddisfazione, come si evince dalle parole di Pit Beirer, Direttore di KTM Motorsports: “Siamo estremamente orgogliosi e felici di esserci assicurati un talento eccezionale come Alex Marquez, vicecampione del mondo 2025, per il nostro progetto. Porta con sé non solo abilità e intelligenza di gara straordinarie, ma anche determinazione e una mentalità vincente che si sposano perfettamente con il nostro DNA. Insieme condividiamo un obiettivo chiaro: portare la KTM RC16 a un livello superiore e lottare ai vertici della MotoGP.”

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Alex Marquez

diDiana Tamantini

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