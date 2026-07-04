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WDW 2026, Qualifiche Race of Champions: Superbike batte MotoGP, Bulega in pole

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 04 luglio 2026 alle 16:18
Nicolo Bulega guida la Ducati a Misano Adriatico per il WDW 2026
World Ducati Week a Misano, Qualifiche Race of Champions: Bulega in pole position
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Misano di fuoco con la World Ducati Week, Bulegas conquista la pole e partirà davanti a tutti nella gara in programma domenica.
Le Qualifiche della Lenovo Race of Champions a Misano Adriatico terminano con Nicolò Bulega in pole position. Il dominatore del Mondiale Superbike 2026 ha chiuso con il miglior tempo di 1'34"386, precedendo di 68 millesimi Lorenzo Baldassarri e di 228 Pecco Bagnaia. Quest'ultimo era in vantaggio di oltre 7 decimi nel primo settore e di oltre 5 ne secondo, poi ha perso tutto. Nel terzo Bulegas ha fatto una grande differenza.
Da ricordare che in occasione di questa World Ducati Week i piloti sono in pista con delle Panigale V4 Tricolore preparate appositamente per l'occasione, tutte con carene racing personalizzate.

WDW 2026, risultati Qualifiche: tempi, classifica e griglia di partenza

Prima fila Bulega-Baldassarri-Bagnaia, la seconda sarà aperta da Yari Montella, che sarà affiancato da Alberto Surra e Franco Morbidelli sulla griglia di partenza. Quattro piloti della Superbike e due della MotoGP nelle prime sei posizioni.
Fabio Di Giannantonio apre la terza fila, partirà vicino a Thomas Bridewell e a Michele Pirro. Marc Marquez chiude la quarta, avendo ottenuto il dodicesimo tempo, scatterà appena più indietro di Hafizh Syahrin e Alvaro Bautista. Chiaramente, nella Race of Champions l'obiettivo è divertirsi e non prendere rischi. Nel prossimo weekend sia MotoGP (Sachsenring) sia Superbike (Donington Park) saranno in azione per le rispettive gare e non ha senso fare pazzie in quello che è un evento che serve soprattutto per i tifosi e per celebrare Ducati, che quest'anno festeggia i suoi 100 anni.
Inoltre, va aggiunto che Marquez non è neppure al 100% della condizione fisica, a maggior ragione non ha interesse a spingere oltre un certo limite la sua Panigale V4 Tricolore.
Qualifiche Classifica Misano WDW Race of Champions Ducati
WDW 2026, Race of Champions: tempi e classifica Qualifiche

Lenovo Race of Champions: come erano andate le Prove Libere

Prima delle Qualifiche, dalle ore 14:35 sono iniziati 25 minuti di Prove Libere. Il più veloce è stato Bulega in 1'34"945, con ampio margine su Baldassarri, secondo con 767 millesimi di ritardo. A seguire Montella e Surra a completare una top 4 fatta da piloti del Mondiale Superbike. Il primo classificato della MotoGP è stato Bagnaia, quinto a 1"3 di distacco da Nicolò. Marquez se l'è presa comoda, undicesimo tempo.
Classifica tempi Prove Libere Race of Champions, World Ducati Week 2026
WDW 2026, Race of Champions: tempi e classifica Prove Libere

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