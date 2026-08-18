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Formula 1: Quando corrono in Olanda? Orari TV live e differite

Formula 1
di Riccardo Ventura
martedì, 18 agosto 2026 alle 18:00
Olanda
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Il mondiale di Formula 1 sta per tornare con un weekend pieno d’azione direttamente dal circuito di Zandvoort, dove riparte la caccia alle Mercedes.
La pausa estiva è finita, tutti sono pronti a tornare a sfrecciare sui circuiti dopo essersi goduti quasi un mese di relax e lo si farà dall’Olanda. La Formula 1 si appresta a vivere il suo ultimo GP a Zandvoort prima dell’uscita dal calendario di questa tappa e lo farà con un fine settimana pieno d’azione, visto che ci sarà la Sprint al sabato. La caccia ad Andrea Kimi Antonelli e alla Mercedes, dunque, riparte con l’italiano che ha un bel bottino di vantaggio in classifica, ma in questo sport i conti è meglio farli verso l’autunno. Ora c’è da spingere, anche perché le rivali sono pronte a portare nuovi aggiornamenti.

F1: Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull pronte alla sfida

L’ultima gara prima della sosta, in Ungheria, era stata vinta da Lando Norris con la McLaren grazie anche agli aggiornamenti portati. La casa di Woking proseguirà su questa scia portando ulteriori novità anche in Olanda e provando ad aiutare il Campione del Mondo in carica ed Oscar Piastri a rientrare almeno nella lotta contro la Ferrari. Una Ferrari che porterà un nuovo fondo, nella speranza di aiutare lo sviluppo sulla SF-26. Il Cavallino Rampante vuole crederci, pare che quest’anno non voglia mollare tutto dopo la sosta ma che punti verso una crescita graduale che sia d’aiuto anche per il 2027. Lewis Hamilton e Charles Leclerc ci sperano. Diverso il capitolo in Mercedes, con Antonelli e George Russell che non avranno aggiornamenti sulla W17 ma potranno contare sulla vettura migliore in griglia. Nelle ultime uscite qualcosa è cambiato, ma il pallino del gioco pare rimanere alle frecce d’argento.
La gara di casa di Max Verstappen sarà la prima dopo la riconferma almeno di un anno del quattro volte Campione del Mondo con la scuderia di Milton Keynes. Red Bull cercherà di aiutare l’olandese ad essere Profeta in Patria, ma in questo momento anche un podio potrebbe essere accolto positivamente. Nel mucchio in mezzo il salto in avanti lo ha fatto la Racing Bulls, che ormai è la quinta forza del campionato e sta compiendo un bel filotto di gare a punti. La scuderia di Faenza spera di ripartire da dove aveva interrotto. E poi c’è da capire la Aston Martin, che in Ungheria è parsa sulla strada giusta per tornare a competere almeno con le altre scuderie ai margini della zona punti.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI
  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 219 punti
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) 169 punti
  3. George Russell (Mercedes) 160 punti
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 138 punti
  5. Lando Norris (McLaren) 128 punti
  6. Max Verstappen (Red Bull) 109 punti
  7. Oscar Piastri (McLaren) 92 punti
  8. Isack Hadjar (Red Bull) 68 punti
  9. Pierre Gasly (Alpine) 42 punti
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) 43 punti
  11. Arvid Lindblad (Racing Bull) 23 punti
  12.  Franco Colapinto (Alpine) 19 punti
  13. Olivier Bearman (Haas) 18 punti
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti
  15. Carlos Sainz (Williams) 6 punti
  16. Alexander Albon (Williams) 5 punti
  17. Esteban Ocon (Haas) 3 punti
  18. Nico Hulkenberg (Audi) 2 punti
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) 1 punti
  20. Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti
  21. Sergio Perez (Cadillac) 0 punti
  22. Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti
CLASSIFICA COSTRUTTORI
  1. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 379 punti
  2.  Scuderia Ferrari HP 307 punti
  3. McLaren Mastercard F1 Team 220 punti
  4. Oracle Red Bull Racing 177 punti
  5. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 66 punti
  6. BWT Alpine F1 Team 61 punti
  7.  Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 12 punti
  8. TGR Haas F1 Team 21 punti
  9. Atlassian Williams F1 Team 11 punti
  10. Aston Martin Aramco F1 Team 1 punti
  11. Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP d’Olanda: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP d’Olanda come detto avrà un formato accattivante sin dal venerdì, tendendoci così incollati davanti alla TV già dal primo giorno. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NOW. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento sino alla qualifica del sabato, mentre la gara domenicale sarà in differita. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Zandvoort.
Venerdì 21 agosto:
  • 12:30-13:30: Prove libere 1
  •  16:30-17:30: Qualifiche Sprint (diretta anche TV8) 
Sabato 22 agosto:
  •  12:00-13:00: Gara Sprint (diretta anche TV8)
  • 16:00-17:00: Qualifiche (diretta anche TV8)
Domenica 23 agosto:
  • 15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:00)

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diRiccardo Ventura

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