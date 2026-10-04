F1 Sepang: Max Verstappen il leone ruggisce ancora, ma vince anche Kimi Antonelli

Max Verstappen torna a successo GP del Bahrain spostato a Sepang, in Malesia, primo acuto 2026. Per il fuoriclasse olandese è il 72esimo successo in Formula 1 sempre con la Red Bull.

Una gara folle come sempre a Sepang com pioggia iniziale che ha causato non pochi problemi, portando tutti a partire con le intermedie tranne la Ferrari incappata in un clamoroso abbaglio. Max è scattato in maniera impeccabile: dopo aver superato Kimi Antonelli ha creato un gap con gli altri, mettendosi praticamente in gestione dopo la sosta. Una Virtual nel finale poteva riaprire la gara, ma sono rientrati tutti, anche perché poi si è trasformata in Safety. Una vittoria meritata che ridà morale al quattro volte campione del Mondo, che non vinceva da Abu Dhabi dello scorso anno.

Hamilton salva la Ferrari

Antonelli è stato bravo allo start, grazie alla sua W17 riesce è riuscito a mettersi davanti a tutti. Arginare Verstappen non è stato possibile, ma il secondo posto è quasi una vittoria, isto che George Russell si è ritiratp mentre era dietro la Safety a 5 giri dalla fine.

Lewis Hamilton era attesissimo. Al via, con l'asfalto ancora bagnato, ha azzardato le gomme da asciutto, mentre quasi tutti scattavano con Intermedie. La rossa lo richiama, ma lui dice no, resta lì, scivola in fondo e recupera piano piano, sino a tre giri dalla fine dove si prende il podio. Il suo sorpasso su Isack Hadjar ha mandato in visibilio il pubblico del circuito.

Quarto Charles Leclerc che ha seguito troppo il muretto Ferrari incappato in errori di strategia a ripetizione. Ma fortunatamente è riuscito a rimettere in piedi un GP partito malissimo, anche lui beffando Hadjar, che orami aveva fatto un pensierino al podio. Oscar Piastri salva la McLaren chiudendo sesto davanti alla Racing Bulls di Liam Lawson. Ottavo l'altro eroe di giornata insieme ad Hamilton, perché Fernando Alonso porta ottava la Aston Martin. Nono Lando Norris che sbaglia durante la Safety e finisce indietro e chiude la zona punti Arvid Lindbland con la Racing Bulls.

Una gara scattata con quasi due ore di ritardo

Il momento che decide la stagione dunque, potrebbe essere proprio la vettura di Russell che si ritira a 5 tornate dalla fine. Il britannico ha accusato un problema alla sua Power Unit ed ha parcheggiato la vettura subito dopo l'uscita dei box. Ora il suo ritardo comincia ad essere importante: 80 punti. Al nono giro ritiro per Valteri Bottas che finisce nella ghiaia con la sua Cadillac e la direzione decide in una Safety Car per rimuovere in sicurezza la vettura. Altro ritiro giunto nel corso della 43esima tornata, protagonista Alexander Albon. La direzione qui ha preferito una Virtual ma vedendo che la Williams aveva rotto il cambio e ci voleva di più, poco dopo è uscita la Safety.

Il GP è partito con quasi due ore di ritardo perchè sotto la pioggia battente alcune monoposto hanno avuto problemi di elettronica, in particolare le Ferrari. E' stato deciso di fermare la procedura per resettare l'elettronica che, in determinate condizioni di bassa velocità, è andata in crisi. Problemi quasi cominci di questa F1 iper tecnologica.

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Foto: Formula 1