Per Jorge Lorenzo non c'è più discussione: Marc Marquez è il più grande pilota di tutti i tempi. Il cinque volte iridato lo ha detto alla vigilia del Gran Premio del Portogallo, dove il pilota Ducati arriva con il secondo match point per il titolo.

Ma nella sua analisi per MotoGP.com c'è spazio anche per una stoccata all'Aprilia, colpevole a suo dire di aver sprecato l'occasione migliore per battere il #93.

"Eguagliando Agostini nella classe regina con otto titoli mondiali, diventerà il miglior pilota della storia. E in termini di tecnica e abilità, credo che sia il più grande di tutti i tempi". Marquez si presenta a Portimao con 60 punti di vantaggio su Jorge Martin, quando ne restano in palio 74. Il traguardo è storico: l'ottavo titolo nella classe regina gli permetterebbe di affiancare Giacomo Agostini.

Un Marquez completamente diverso

Il giudizio pesa perché arriva da chi lo ha affrontato nel suo momento migliore. Tra il 2013 e il 2019 l'unico a strappargli il Mondiale MotoGP fu proprio Lorenzo, nel 2015. Da allora Marquez ha subito sette operazioni a braccio destro e spalla negli ultimi sei anni, è passato dalla stagione 2024 con il team satellite Gresini prima di tornare al vertice con la squadra ufficiale Ducati, e anche quest'anno è finito di nuovo sotto i ferri. "Ciò che mi ha sorpreso di più è che ha ancora fame di vittorie", ha detto il maiorchino. "Dopo tutto quello che ha passato, è incredibile che sia ancora al vertice".

Secondo Lorenzo, il Marquez di oggi ha imparato soprattutto a gestire. Il pilota che rischiava sempre, su qualsiasi pista e in qualsiasi condizione, è diventato più maturo, intelligente e completo. Meno esplosivo e fisicamente più debole di dieci anni fa, ma ancora durissimo da battere per i rivali.

L'occasione persa dall'Aprilia

La rimonta di Marquez ha fatto anche delle vittime. Marco Bezzecchi, che a un certo punto della stagione era avanti di 102 punti, arriva in Portogallo con 74 lunghezze di ritardo, dopo aver raccolto appena 13 punti in quattro round di mezza estate. Una parabola che Lorenzo, sulla stessa linea del suo ex compagno in Ducati Andrea Dovizioso, legge senza sconti: "In generale i due piloti Aprilia, ma soprattutto Bezzecchi, hanno buttato via una grande possibilità di vincere questo titolo con quella che credo sia stata la moto migliore dell'anno, l'Aprilia. Quando lotti con Marc, sai che con la sua esperienza e la sua velocità non puoi concedergli nessuna chance".

Il coraggio di Martin

Parole di stima invece per Martin, campione 2024 con Pramac, che si è fratturato il polso a Phillip Island, ha saltato Sepang e ha stretto i denti in Qatar per limitare i danni. "Super coraggioso", lo ha definito Lorenzo, che nel 2013 ad Assen si ruppe la clavicola in prova e tornò in pista dopo l'intervento. "Ha dimostrato quanto è disposto a rischiare la propria salute per ottenere questo campionato difficile. Non è facile correre infortunati con queste moto".

A Portimao, secondo i calcoli di Lorenzo, già la Sprint del sabato potrebbe bastare: a Marquez servono due punti in più di Martin per chiudere i conti e prendersi il posto accanto ad Agostini.