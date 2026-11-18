Se il titolo piloti MotoGP è quasi assegnato a Marc Marquez, c'è ancora un trofeo in gioco per la stagione 2026. Si tratta del BMW M Award, dove a giocarsela sono Marc Marquez (ancora una volta) e Marco Bezzecchi . Il pilota romagnolo dell'Aprilia ha qualche possibilità di trionfo, ma nelle ultime due gare servirà una super prestazione nelle qualifiche.

Chi sarà il re delle qualifiche 2026?

Bezzecchi ha firmato cinque pole in questo campionato MotoGP. L'ultima risale al GP di Lusail, dove ha persino segnato un nuovo record della pista. Finora l'allievo della VR46 Academy è il pilota con il maggior numero di pole nel 2026, ma si piazza a 22 punti dal campione del mondo Marc Marquez. Infatti l'assegnazione dei punti in questa classifica speciale, premia anche la costanza di risultati nelle qualifiche.

Il 'Bez' è stato il più veloce non solo in Qatar , ma anche in Thailandia, Italia (Mugello), Aragon e Misano. Il fenomeno di Cervera e Jorge Martin contano ciascuno quattro pole position. Marquez si è confermato poleman a Jerez, Ungheria, Germania e a Phillip Island. 'Martinator', invece, è stato il più veloce in Olanda, Gran Bretagna, Austria e Giappone. Due pole vanno al pilota del team Pertamina Enduro VR46 Racing, Fabio di Giannantonio (best lap in Brasile e ad Austin). Francesco Bagnaia (Le Mans), Pedro Acosta (Barcellona), Ai Ogura (Brno), Raul Fernandez (Mandalika) e Alex Marquez (Sepang) hanno segnato una sola pole position. A conti fatti, undici delle venti pole sono andate all'Aprilia, otto alla Ducati e una a KTM.

Bezzecchi sfida Marquez

Tuttavia, per il BMW M Award il numero di pole è solo una parte dell'assegnazione punti. Ogni qualifica viene valutata secondo il sistema di punti del Gran Premio: 25 punti per la pole position, 20 per il 2° posto e 16 per il 3° posto. In Qatar, Bezzecchi è stato più veloce di un quarto di secondo rispetto a Marquez ma ha guadagnato solo cinque punti in più nella classifica speciale.

A Portimao e Valencia vengono assegnati un totale massimo di 50 punti in caso di miglior tempo nel Q2. Anche se Bezzecchi conquistasse entrambe le pole, guadagnerà solo dieci punti su Marquez in totale, se lo spagnolo dovesse arrivare secondo entrambe le volte. La matematica tiene ancora in piedi le speranze di Marco, ma servirà una prestazione super e un pizzico di fortuna. Marc Marquez ha vinto l'edizione 2025 aggiudicandosi una BMW M2 CS, il modello top di gamma limitato a 530 CV. Nei tre Mondiale MotoGP precedenti, invece, ha prevalso Francesco Bagnaia. Il vincitore del BMW M Award di quest'anno potrà guadagnare una BMW M2 con xDrive (trazione integrale).

La classifica del BMW M Award (a due GP dalla fine)

1) Marc Marquez (Ducati) – 342

2) Marco Bezzecchi (Aprilia) – 320

3) Fabio di Giannantonio (VR46-Ducati) – 273

4) Jorge Martin (Aprilia) – 243

5) Pedro Acosta (KTM) – 225

6) Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) – 204

7) Alex Marquez (Gresini-Ducati) – 190

8) Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) – 168

9) Francesco Bagnaia (Ducati) – 156

10) Johann Zarco (LCR-Honda) – 104