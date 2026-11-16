Chi spera che il nuovo regolamento MotoGP 2027 chiuda la guerra delle alette rischia di restare deluso. A frenare gli entusiasmi è Romano Albesiano, direttore tecnico della Honda , convinto che con le 850cc l'aerodinamica non perderà peso ma ne guadagnerà.

Un messaggio che arriva mentre la casa giapponese, dopo diverse stagioni difficili, vede nel cambio di era l'occasione per ripartire da zero e tornare competitiva.

Meno alette, non meno aerodinamica

Le nuove norme tecniche prevedono il passaggio ai motori da 850cc, l'abolizione dei dispositivi di regolazione dell'altezza e un ridimensionamento delle appendici aerodinamiche. Albesiano, intervistato da Motorsport.com, riconosce che i regolamenti sono stati scritti proprio con l'obiettivo di tagliare l'aerodinamica, soprattutto le alette, e che con ogni probabilità queste ultime genereranno meno carico. Ma la conclusione dell'ingegnere italiano va nella direzione opposta rispetto alle attese.

Il ragionamento parte da come lavorano oggi i tecnici: il focus non è più limitato alle alette, ma riguarda il comportamento dell'aria attorno all'intera moto. Il forcellone diventa a tutti gli effetti una superficie aerodinamica e anche lo scarico deve essere progettato dentro questa logica complessiva. Tradotto: il regolamento può togliere di mezzo le appendici più visibili, ma non impedire agli ingegneri di andare a cercare carico altrove.

Sorpassi, l'incognita della pressione anteriore

Per Albesiano c'è anche un altro nodo che pesa sullo spettacolo: la pressione della gomma anteriore. Quando un pilota si mette in scia a un avversario, le condizioni aerodinamiche e termiche possono rendere complicata la gestione dello pneumatico. "Oggi la pressione delle gomme anteriori influenza molto le gare, non le qualifiche", ha sottolineato il tecnico Honda. Con l'arrivo di Pirelli in MotoGP nel 2027 questo equilibrio potrebbe cambiare, ma Albesiano resta cauto: "Spero che l'anno prossimo la gestione della pressione delle gomme anteriori sia meno critica. È quello che spero, ma non lo so". Le nuove regole, insomma, non sono una garanzia automatica di più duelli in pista.

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