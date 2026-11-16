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Honda, Albesiano avverte: «Nella MotoGP 2027 l'aerodinamica sarà ancora più importante»

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Diogo Moreira con la Honda 850 prototipo 2027
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Chi spera che il nuovo regolamento MotoGP 2027 chiuda la guerra delle alette rischia di restare deluso. A frenare gli entusiasmi è Romano Albesiano, direttore tecnico della Honda, convinto che con le 850cc l'aerodinamica non perderà peso ma ne guadagnerà.
Un messaggio che arriva mentre la casa giapponese, dopo diverse stagioni difficili, vede nel cambio di era l'occasione per ripartire da zero e tornare competitiva.

Meno alette, non meno aerodinamica

Le nuove norme tecniche prevedono il passaggio ai motori da 850cc, l'abolizione dei dispositivi di regolazione dell'altezza e un ridimensionamento delle appendici aerodinamiche. Albesiano, intervistato da Motorsport.com, riconosce che i regolamenti sono stati scritti proprio con l'obiettivo di tagliare l'aerodinamica, soprattutto le alette, e che con ogni probabilità queste ultime genereranno meno carico. Ma la conclusione dell'ingegnere italiano va nella direzione opposta rispetto alle attese.
Il ragionamento parte da come lavorano oggi i tecnici: il focus non è più limitato alle alette, ma riguarda il comportamento dell'aria attorno all'intera moto. Il forcellone diventa a tutti gli effetti una superficie aerodinamica e anche lo scarico deve essere progettato dentro questa logica complessiva. Tradotto: il regolamento può togliere di mezzo le appendici più visibili, ma non impedire agli ingegneri di andare a cercare carico altrove.

Sorpassi, l'incognita della pressione anteriore

Per Albesiano c'è anche un altro nodo che pesa sullo spettacolo: la pressione della gomma anteriore. Quando un pilota si mette in scia a un avversario, le condizioni aerodinamiche e termiche possono rendere complicata la gestione dello pneumatico. "Oggi la pressione delle gomme anteriori influenza molto le gare, non le qualifiche", ha sottolineato il tecnico Honda. Con l'arrivo di Pirelli in MotoGP nel 2027 questo equilibrio potrebbe cambiare, ma Albesiano resta cauto: "Spero che l'anno prossimo la gestione della pressione delle gomme anteriori sia meno critica. È quello che spero, ma non lo so". Le nuove regole, insomma, non sono una garanzia automatica di più duelli in pista.

Espargaró e Rea al lavoro a Sepang

Intanto Honda macina chilometri su due fronti. A Sepang Aleix Espargaró prosegue lo sviluppo del prototipo MotoGP 2027 da 850cc, affiancato nel programma di test da Takaaki Nakagami, mentre Jonathan Rea lavora sulla Fireblade destinata alla Superbike. L'obiettivo per la MotoGP è arrivare pronti al test di Valencia del 1° dicembre, quando la nuova moto passerà nelle mani dei piloti titolari per le prime valutazioni. Anche Ducati, Aprilia e KTM stanno preparando le loro nuove moto: il confronto vero comincerà lì.
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