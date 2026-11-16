Yamaha, cosa succede? L'analisi di Jack Miller: "Guardate Aprilia e KTM..."

Jack Miller sta per chiudere l'avventura in MotoGP al termine di una stagione molto complicata con la Yamaha. Il marchio giapponese sta attraversando anni difficili, soprattutto dopo il passaggio al motore V4. Nel 2026 gli ingegneri hanno lavorato soprattutto in vista del futuro, per prepararsi all'era 850cc.

Il momento negativo della Yamaha

Nel 2021, Yamaha ha vinto il Mondiale MotoGP con Fabio Quartararo, e l'anno successivo il francese si è classificato secondo dietro a Pecco Bagnaia (Ducati). Poi i produttori europei hanno preso il sopravvento e il discorso vale anche per Honda. Già negli ultimi test invernali era evidente che la M1 era molto lontana dalle zone di vertice e ridurre il gap sarebbe stato impossibile. La classifica costruttori parla chiaro: Ducati e Aprilia sono in testa con 569 e 561 punti, Yamaha è ultima con 105 punti. Il quartetto Yamaha formato da Quartararo, Jack Miller, Alex Rins e Toprak Razgatlioglu occupano il 14°, 19°, 20° e 22° posto assoluto.

L'adozione del motore V4

In questa stagione MotoGP, l'australiano ha centrato solo una volta la top-10 in gara, in Ungheria. Poi ogni Gran Premio era una strada in salita. Il passaggio dal quattro cilindri in linea al motore V4 si è rivelato più traumatico del previsto. "Yamaha ha provato di tutto per mantenere la filosofia della M1 con il telaio comodo, ma non è stata competitiva sulla distanza di gara", ha spiegato Miller in un'intervista a Speedweek.com. "Perdi tempo perché devi sviluppare la cosa giusta. Ecco perché sembra che ci vorrà molto più tempo di quanto in realtà richieda. Stanno facendo buoni progressi con il progetto V4, sono deluso di andarmene ora".

Le previsioni di Jack

Nonostante le gravi carenze, Jack è convinto che presto la Casa di Iwata ritornerà a competere per la vittoria. "Sono convinto che Yamaha abbia preso la direzione giusta. Hanno solo bisogno di tempo. Guarda Aprilia, anche loro ci hanno messo molto tempo ad arrivare dove sono ora. Lo stesso vale per la Ducati. E KTM non è ancora dove vogliono essere".

Dal prossimo campionato MotoGP cambieranno anche le gomme, con Michelin che lascia il testimone a Pirelli. Un dettaglio non da poco che cambierà stili di guida e setting delle moto. "Con le gomme Michelin, dobbiamo essere delicati e prestare molta attenzione ai trasferimenti di peso nella zona di frenata, nelle curve e nell'accelerazione, così il telaio è diventato sempre più morbido. Vuoi le reazioni di una buona moto rigida, ma allo stesso tempo deve essere in grado di reggere queste gomme. Pirelli cambierà un po' questo aspetto perché sono pneumatici morbidi che devono essere forzati contro la superficie. Questo è particolarmente vero all'inizio, quando offrono aderenza aggiuntiva. Il carattere della moto si costruisce attorno a questo".

Il passaggio alla SBK

Jack Miller non vivrà questa nuova esperienza in MotoGP, sarà invece impegnato nel Mondiale SBK con il team ufficiale Yamaha. Nuova moto, nuovi format (tre gare in un weekend), approccio e ritmi di gara. Ma il cambiamento non spaventa 'JackAss'. "Voglio diventare il miglior pilota di Superbike possibile. Ho passato gli ultimi 12 anni cercando di diventare il miglior pilota di MotoGP possibile. Il prossimo capitolo riguarda ciò che posso fare lì [nel WSBK]; cercherò di diventare la migliore versione possibile di me stesso".