Marquez e Gonzalez campioni a Portimão? Cosa deve succedere: combinazioni e orari del GP Portogallo

Portimão accende la sfida mondiale: gli scenari per Márquez e González e gli orari completi del weekend.

Ci avviciniamo al Gran Premio del Portogallo, secondo match point per Marc Marquez per quanto riguarda l'iride MotoGP 2026. Arriverà il titolo in questo penultimo round stagionale? Principalmente servirà guardare cosa farà Jorge Martin... Non è l'unico iride in ballo, dopo quanto successo a Lusail anche Manuel Gonzalez ha la prima occasione per assicurarsi la corona Moto2, sempre chiaramente osservando l'andamento del rivale Izan Guevara, reduce da un brutto KO tecnico. In Moto3 nessuna sorpresa, Maximo Quiles è già campione da un pezzo. Chi brillerà in terra portoghese? Di seguito tutti gli orari del GP, tra diretta in TV e streaming in abbonamento, e differita sul digitale terrestre ancora da definire.

Marc Marquez campione MotoGP 2026 se...

Marc Márquez si prenderà il decimo iride in carriera, l'ottavo in MotoGP, se al termine del weekend avrà almeno 37 punti di vantaggio su Jorge Martin. il #93 di Ducati arriverà in Portogallo con 431 punti, seguito da Jorge Martin a 371 punti (-60) e Marco Bezzecchi a 357 punti (-74), con 74 punti totali ancora da assegnare tra Portogallo e Valencia. Può festeggiare il titolo già sabato alla fine della Sprint se guadagna almeno 2 punti su Martin senza perderne 12 da Bezzecchi. Ecco i principali piazzamenti.

Vince la Sprint Race (vince indipendentemente dai risultati degli avversari)

Arriva 2° e Martin non vince (3° o peggio)

Arriva 3° e Martin finisce 5° o peggio

Arriva 4° e Martin finisce 6° o peggio

Arriva 5° e Martin finisce 7° o peggio

Arriva 6° e Martin finisce 8° o peggio

Arriva 7° e Martin finisce 9° o fuori dai punti

Arriva 8° e Martin chiude fuori dalla top 9, quindi senza punti

Solo se Marquez dovesse chiudere la Sprint al 9° posto o fuori dalla zona punti, la festa verrebbe rinviata a domenica. Se il titolo MotoGP 2026 non venisse assegnato sabato, a Marquez basterà conquistare almeno 14 punti complessivi nel fine settimana (tra Sprint e gara lunga) per essere matematicamente campione, anche nell'ipotesi in cui Martin facesse bottino pieno (37 punti). In generale, gli sarà sufficiente non perdere più di 23 punti nei confronti di Martin nell'intero weekend portoghese.

Manuel Gonzalez campione Moto2 2026 se...

Manuel González si può vincere l'iride Moto2 2026 a Portimão se conquista almeno 12 punti in più rispetto a Izan Guevara, chiudendo il mondiale con una gara d'anticipo. Dopo il colpo di scena del GP del Qatar, la classifica vede Gonzalez a 286,5 punti e Guevara a 273 punti, con 50 punti totali ancora in palio tra l'evento in Portogallo e quello successivo a Valencia. Allo spagnolo di Intact GP serve chiudere il GP con almeno 25,5 punti. Ecco le combinazioni:

Gonzalez vince la gara (25 punti) e Guevara arriva 3° o peggio (massimo 16 punti)

Arriva 2° (20 punti) e Guevara finisce 8° o peggio (massimo 8 punti).

Arriva 3° (16 punti) e Guevara finisce 12° o peggio (massimo 4 punti).

Arriva 4° (13 punti) e Guevara finisce 15° o fuori dai punti (massimo 1 punto).

Se Gonzalez dovesse chiudere dal 5° posto in giù (massimo 11 punti), la lotta iridata si deciderebbe matematicamente nell'ultimo appuntamento a Valencia.

Gli orari del GP Portogallo a Portimao

Venerdì 20 novembre

10:00-10:35 Moto3 Prove Libere 1

10:50-11:30 Moto2 Prove Libere 1

11:45-12:30 MotoGP Prove Libere 1

14:15-14:50 Moto3 Prove 1

16:00-17:00 MotoGP Prove



Sabato 21 novembre

09:40-10:10 Moto3 Prove 2

10:25-10:55 Moto2 Prove 2

11:10-11:40 MotoGP Prove Libere 2

11:50-12:05 MotoGP Q1

12:15-12:30 MotoGP Q2

13:45-14:00 Moto3 Q1

14:10-14:25 Moto3 Q2

14:40-14:55 Moto2 Q1

15:05-15:20 Moto2 Q2

16:00 MotoGP Sprint (12 giri)

Domenica 22 novembre

10:40-10:50 MotoGP Warm-Up

12:15 Moto2 Gara (21 giri)

14:00 MotoGP Gara (25 giri)

15:30 Moto3 Gara (19 giri)