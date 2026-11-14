Tatsuki Suzuki, già di ritorno? L'annuncio del nuovo ruolo nel Mondiale Moto3

Tatsuki Suzuki prepara il ritorno nel paddock Moto3 : sarà capo meccanico, forse con una squadra Honda? L'annuncio dell'ex pilota.

"Magari ci rivediamo in modo diverso!". Voleva tornare, questa la frase usata nell'annuncio del suo ritiro da pilota professionista. Tatsuki Suzuki sarà capomeccanico nel Mondiale Moto3 nel 2027? È proprio questo l'annuncio attraverso i canali web del "giapporiccionese", ex pilota mondiale da due anni diventato tecnico delle sospensioni per Andreani ( . Voleva tornare, questa la frase usata nell'annuncio del suo ritiro da pilota professionista.sarà capomeccanico nel Mondiale Moto3 nel 2027? È proprio questo l'annuncio attraverso i canali web del "giapporiccionese", ex pilota mondiale da due anni diventato tecnico delle sospensioni per Andreani ( qui la nostra intervista durante un evento CIV ). Non è chiaro con che squadra lavorerà, al momento non c'è nessuna comunicazione ufficiale, ma l'ipotesi è che si tratti di una squadra Honda, visto che quest'anno nel Motomondiale ha fornito supporto tecnico proprio alle squadre legate a HRC.

"L'anno prossimo lavorerò come capo meccanico in Moto3"

È questo il titolo del paragrafo dedicato, parte di una lunga riflessione sui piloti, su cosa li rende veloci o meno, forte anche del suo attuale punto di vista fuori dalla pista, ma aggiungendo senza giri di parole anche una parte su pregi e difetti personali della sua carriera "sotto il casco". Ma verso la fine si arriva appunto all'annuncio, ecco quanto ha scritto Suzuki dopo il titolo: "Il ruolo del capo squadra è quello di fare da tramite tra il pilota, gli ingegneri e i meccanici, e di definire la direzione del team. È anche nella posizione migliore per ascoltare attentamente le indicazioni del piloti. Mi impegno ogni giorno a condividere la mia esperienza con il pilota, in modo da poterlo aiutare a raggiungere il successo. Che sia esperto o veloce, desidero collaborare per trovare l'approccio migliore che si adatti al suo stile e alla sua tecnica di guida".

Ritorno nel Mondiale in altra veste?

Ad inizio 2025 Tatsuki Suzuki aveva annunciato ufficialmente il suo addio alle corse, poco dopo essere rimasto senza sella per il Mondiale Moto3. Il giapponese però non era rimasto fermo, ma ha subito mirato ad una nuova sfida: poco dopo inizia a lavorare per Andreani Group, partner ufficiale Öhlins nel paddock mondiale, come tecnico delle sospensioni. Un ruolo molto diverso che in breve tempo l'ha anche portato a fornire supporto tecnico con presenza fissa nei box di alcuni team in differenti categorie del CIV, del WorldSBK e del Motomondiale. Ora sembra proprio che il ritorno nel Mondiale Moto3 non sia lontano, in un'altra veste appunto. Ricordiamo che i motorizzati HRC sono Honda Team Asia (dall'anno prossimo coi colori ufficiali dell'Ala Dorata), Snipers Team, Leopard Racing, SIC58 Squadra Corse. Quest'ultimo team probabilmente sarebbe la storia più bella, non trovate anche voi?