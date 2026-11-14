Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Tatsuki Suzuki, già di ritorno? L'annuncio del nuovo ruolo nel Mondiale Moto3

In Pista
di Diana Tamantini
suzuki-ritorno-moto3
Seguici su Google News
Tatsuki Suzuki prepara il ritorno nel paddock Moto3: sarà capo meccanico, forse con una squadra Honda? L'annuncio dell'ex pilota.
"Magari ci rivediamo in modo diverso!". Voleva tornare, questa la frase usata nell'annuncio del suo ritiro da pilota professionista. Tatsuki Suzuki sarà capomeccanico nel Mondiale Moto3 nel 2027? È proprio questo l'annuncio attraverso i canali web del "giapporiccionese", ex pilota mondiale da due anni diventato tecnico delle sospensioni per Andreani (qui la nostra intervista durante un evento CIV). Non è chiaro con che squadra lavorerà, al momento non c'è nessuna comunicazione ufficiale, ma l'ipotesi è che si tratti di una squadra Honda, visto che quest'anno nel Motomondiale ha fornito supporto tecnico proprio alle squadre legate a HRC.

"L'anno prossimo lavorerò come capo meccanico in Moto3"

È questo il titolo del paragrafo dedicato, parte di una lunga riflessione sui piloti, su cosa li rende veloci o meno, forte anche del suo attuale punto di vista fuori dalla pista, ma aggiungendo senza giri di parole anche una parte su pregi e difetti personali della sua carriera "sotto il casco". Ma verso la fine si arriva appunto all'annuncio, ecco quanto ha scritto Suzuki dopo il titolo: "Il ruolo del capo squadra è quello di fare da tramite tra il pilota, gli ingegneri e i meccanici, e di definire la direzione del team. È anche nella posizione migliore per ascoltare attentamente le indicazioni del piloti. Mi impegno ogni giorno a condividere la mia esperienza con il pilota, in modo da poterlo aiutare a raggiungere il successo. Che sia esperto o veloce, desidero collaborare per trovare l'approccio migliore che si adatti al suo stile e alla sua tecnica di guida".

Ritorno nel Mondiale in altra veste? 

Ad inizio 2025 Tatsuki Suzuki aveva annunciato ufficialmente il suo addio alle corse, poco dopo essere rimasto senza sella per il Mondiale Moto3. Il giapponese però non era rimasto fermo, ma ha subito mirato ad una nuova sfida: poco dopo inizia a lavorare per Andreani Group, partner ufficiale Öhlins nel paddock mondiale, come tecnico delle sospensioni. Un ruolo molto diverso che in breve tempo l'ha anche portato a fornire supporto tecnico con presenza fissa nei box di alcuni team in differenti categorie del CIV, del WorldSBK e del Motomondiale. Ora sembra proprio che il ritorno nel Mondiale Moto3 non sia lontano, in un'altra veste appunto. Ricordiamo che i motorizzati HRC sono Honda Team Asia (dall'anno prossimo coi colori ufficiali dell'Ala Dorata), Snipers Team, Leopard Racing, SIC58 Squadra Corse. Quest'ultimo team probabilmente sarebbe la storia più bella, non trovate anche voi?

Leggi anche

Tatsuki Suzuki, il nuovo capitolo dopo l'addio alla Moto3Tatsuki Suzuki, il nuovo capitolo dopo l'addio alla Moto3
Tatsuki Suzuki, addio alle corse "Magari ci rivediamo in modo diverso!" - VIDEOTatsuki Suzuki, addio alle corse "Magari ci rivediamo in modo diverso!" - VIDEO
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Moto3Tatsuki Suzuki

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Endurance: Spa Francorchamps raddoppia
In Pista

Mondiale Endurance 2027, doppia gara a Spa: 8 Ore il sabato, 6 Ore la domenica. Michy: "Una vera sfida"

Gabriele Ruiu sulla Harley Davidson del team Joe Rascal Racing
In Pista

Nuova sfida per Gabriele Ruiu: nel 2027 sbarcherà nella Bagger World Cup

Tarran Mackenzie e una BMW M 1000 RR del team Scars Racing BSB
In Pista

Addio Mondiale Superbike e ritorno nel BSB: Tarran Mackenzie su una BMW per il rilancio

Altre notizie

MotoGP: Aprilia può soffiare a Ducati il Mondiale Marche, i numeri

Aprilia batte Ducati nei numeri: 320 punti di media per pilota contro 213,7. Senza Marc Marquez è un abisso

MotoGP
MotoGP: proteste contro il taglio di alberi per realizzare il circuito di Adelaide

MotoGP Adelaide, motoseghe nei parchi per il circuito: 377 alberi da abbattere, proteste e polizia

Storie di Moto
Pedro Acosta

Acosta e il misterioso gesto in curva: svelato il trucco della mano aperta

MotoGP
MotoGP: Toprak Razgatlioglu, le domande su un 2026 disastroso

Toprak, solo 18 punti in MotoGP. Bradl: «In un attimo sei in una spirale molto sgradevole»

MotoGP
MotoGP 2027: una sbirciatina all'Aprilia

Aprilia, la RS-GP 2027 mostra le nuove ali: addio alla fork wing, a Jerez spunta una cascata di flap

MotoGP

Articoli popolari

MotoGP: Bulega svetta nei test con le 850 a Jerez

Test Jerez, Bulega con Ducati 850 rimette in riga Pol Espargaro

MotoGP
Marc Marquez

La scalata di Marc Marquez: dalle vacanze negate al patrimonio da 80 milioni

MotoGP
MotoGP 2027: una sbirciatina all'Aprilia

Aprilia, la RS-GP 2027 mostra le nuove ali: addio alla fork wing, a Jerez spunta una cascata di flap

MotoGP
Jorge Lorenzo

Bufera MotoGP: Jorge Lorenzo fa dietrofront su Valentino Rossi

MotoGP
La Honda CBR1000RR-R Superbike di Jonathan Rea con il numero 65 nel test a Sepang

Rilancio Honda, test a Sepang: Jonathan Rea in pista con Espargaro e Nakagami

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading