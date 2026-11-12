Marc Marquez ammette: "10 km/h più veloce degli altri"

Il secondo posto nella gara in Qatar ha permesso a Marc Marquez di avvicinarsi al titolo MotoGP '26. Per il fuoriclasse della Ducati è il decimo mondiale in carriera e a Portimao potrà riconfermarsi campione. Ma il contatto con Marco Bezzecchi nella Sprint a Lusail, e la mancata sanzione, faranno discutere ancora a lungo.

Il commento di Marquez a caldo

La gioia di Marquez e del team Ducati è esplosa quando ha tagliato il traguardo del Qatar. Emozioni uniche che hanno persino accelerato il battito cardiaco del fenomeno di Cervera. "È stato molto difficile. Molto difficile. Penso che il mio cuore stesse andando a 190", ha raccontato il campione in carica della MotoGP. Un passo significativo verso il trionfo finale, giunto al termine di una rimonta che resterà sicuramente negli annali del Motomondiale.

Il mio airbag è esploso, boom...". La causa è quel tocco con il pilota Aprilia che ha dato spazio a polemiche per il mancato intervento della Race Direction. Ma per lo spagnolo non ha molto più di quanto accaduto in campo. "Puoi vedere la mia traiettoria dall'elicottero, faccio sempre la stessa linea", ha aggiunto Marc Marquez. Il GP del Qatar verrà ricordato anche per quel contatto tra Marc e il 'Bez' nella gara Sprint. L'ultimo video di 'Ducati Inside' rivela le dichiarazioni a caldo del pluricampione. Non entra troppo nelle polemiche e rivela cosa è accaduto, dal suo punto di vista. "". La causa è quel tocco con il pilota Aprilia che ha dato spazio a polemiche per il mancato intervento della Race Direction. Ma per lo spagnolo non ha molto più di quanto accaduto in campo. "", ha aggiunto Marc Marquez.

Una Ducati GP26 al top

Al termine del weekend ha raccolto 32 punti preziosissimi per la corsa al trono iridato. "Era una gara in stile italiano, catenaccio" ha sottolineato il leader della MotoGP. La sua Desmosedici GP26 è stata impeccabile, al contrario delle moto "gemelle" dei suoi colleghi di marca, che hanno accusato una lieve mancanza di velocità massima sui rettilinei. "Non ci credevo, ero 10 km/h più veloce degli altri".

Le congratulazioni di Dall'Igna

Ad ogni modo il GP del Qatar sarà ricordata come tappa cruciale di questa stagione, come rivela il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. "Marc sa esattamente cosa bisogna fare e come modulare le sue capacità, scegliendo l'approccio giusto non solo per una gara specifica, ma per quel preciso momento, con una profonda conoscenza della propria situazione e di quella dei suoi avversari. Che si tratti della forza e dell'istinto di un combattente o dell'esecuzione di una strategia raffinata, sa sempre quale aspetto far prevalere, dall'approccio più aggressivo a quello, diciamo, più produttivo".