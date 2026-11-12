Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marc Marquez ammette: "10 km/h più veloce degli altri"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
Seguici su Google News
Il secondo posto nella gara in Qatar ha permesso a Marc Marquez di avvicinarsi al titolo MotoGP '26. Per il fuoriclasse della Ducati è il decimo mondiale in carriera e a Portimao potrà riconfermarsi campione. Ma il contatto con Marco Bezzecchi nella Sprint a Lusail, e la mancata sanzione, faranno discutere ancora a lungo.

Il commento di Marquez a caldo

La gioia di Marquez e del team Ducati è esplosa quando ha tagliato il traguardo del Qatar. Emozioni uniche che hanno persino accelerato il battito cardiaco del fenomeno di Cervera. "È stato molto difficile. Molto difficile. Penso che il mio cuore stesse andando a 190", ha raccontato il campione in carica della MotoGP. Un passo significativo verso il trionfo finale, giunto al termine di una rimonta che resterà sicuramente negli annali del Motomondiale.
Il GP del Qatar verrà ricordato anche per quel contatto tra Marc e il 'Bez' nella gara Sprint. L'ultimo video di 'Ducati Inside' rivela le dichiarazioni a caldo del pluricampione. Non entra troppo nelle polemiche e rivela cosa è accaduto, dal suo punto di vista. "Il mio airbag è esploso, boom...". La causa è quel tocco con il pilota Aprilia che ha dato spazio a polemiche per il mancato intervento della Race Direction. Ma per lo spagnolo non ha molto più di quanto accaduto in campo. "Puoi vedere la mia traiettoria dall'elicottero, faccio sempre la stessa linea", ha aggiunto Marc Marquez.

Una Ducati GP26 al top

Al termine del weekend ha raccolto 32 punti preziosissimi per la corsa al trono iridato. "Era una gara in stile italiano, catenaccio" ha sottolineato il leader della MotoGP. La sua Desmosedici GP26 è stata impeccabile, al contrario delle moto "gemelle" dei suoi colleghi di marca, che hanno accusato una lieve mancanza di velocità massima sui rettilinei. "Non ci credevo, ero 10 km/h più veloce degli altri".
Marquez Marc

Le congratulazioni di Dall'Igna

Ad ogni modo il GP del Qatar sarà ricordata come tappa cruciale di questa stagione, come rivela il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. "Marc sa esattamente cosa bisogna fare e come modulare le sue capacità, scegliendo l'approccio giusto non solo per una gara specifica, ma per quel preciso momento, con una profonda conoscenza della propria situazione e di quella dei suoi avversari. Che si tratti della forza e dell'istinto di un combattente o dell'esecuzione di una strategia raffinata, sa sempre quale aspetto far prevalere, dall'approccio più aggressivo a quello, diciamo, più produttivo".

Leggi anche

Scontro Rossi-Marquez, il retroscena su Francesca: "Non fare scherzi!"Scontro Rossi-Marquez, il retroscena su Francesca: "Non fare scherzi!"
Marc Marquez 'decacampione': quanto guadagnerà nel 2026Marc Marquez 'decacampione': quanto guadagnerà nel 2026
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP: Ducati è già nel 2027
MotoGP

Ducati gioca d'anticipo: il super team MotoGP 2027 si svela il 18 gennaio a Madonna di Campiglio

Valentino Rossi e Francesca Novello
MotoGP

Scontro Rossi-Marquez, il retroscena su Francesca: "Non fare scherzi!"

MotoGP: L'eventuale ritiro di Marc Marquez terrorizza il paddock
MotoGP

Marquez campione e poi il ritiro? In MotoGP cresce la paura

Altre notizie

Endurance: Spa Francorchamps raddoppia

Mondiale Endurance 2027, doppia gara a Spa: 8 Ore il sabato, 6 Ore la domenica. Michy: "Una vera sfida"

In Pista
MotoGP: Ducati è già nel 2027

Ducati gioca d'anticipo: il super team MotoGP 2027 si svela il 18 gennaio a Madonna di Campiglio

MotoGP
MotoGP: MotoGP Valencia 2026: il gran finale dal 27 al 29 novembre

MotoGP Valencia 2026: il gran finale dal 27 al 29 novembre

Racing Team
Gabriele Ruiu sulla Harley Davidson del team Joe Rascal Racing

Nuova sfida per Gabriele Ruiu: nel 2027 sbarcherà nella Bagger World Cup

In Pista
sella antifurto trackting tpz eicma 2026

Innovazione Made in Italy: come funziona e quanto costa Trackting DOT, l'antifurto invisibile

Novità

Articoli popolari

Jorge Lorenzo

Lorenzo esclude Valentino Rossi... e scoppia la polemica

MotoGP
Marquez Marc

Marc Marquez 'decacampione': quanto guadagnerà nel 2026

MotoGP
Superbike: Andrea Iannone, la sirena British Superbike

Andrea Iannone senza fine: il richiamo della sirena British Superbike

Superbike
Tarran Mackenzie e una BMW M 1000 RR del team Scars Racing BSB

Addio Mondiale Superbike e ritorno nel BSB: Tarran Mackenzie su una BMW per il rilancio

In Pista
bagnaia-motogp-operato

Intervento riuscito per Pecco Bagnaia: attesa Ducati per chiudere la storia insieme

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading