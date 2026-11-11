Lorenzo esclude Valentino Rossi: "Non siede al tavolo con Marquez"

Marc Marquez è ad un passo dalla conquista del titolo MotoGP. Un traguardo importante per molte ragioni, ma soprattutto che gli permette di superare i nove titoli iridati di Valentino Rossi. Non un semplice trofeo, ma un biglietto per entrare nell'Olimpo del motociclismo di tutti i tempi. Ecco il punto di vista di Jorge Lorenzo , ex compagno di box e rivale, sia di Marc che di Valentino.

Agostini, Marquez e Rossi...

Il decimo titolo mondiale, l'ottavo in MotoGP, permette al fenomeno di Cervera di sorpassare Valentino Rossi nella storia. Proprio nei giorni scorsi, l'ex pilota di Tavullia ha sfruttato la promozione della sua autobiografia, "Valentino Rossi: la mia storia", per attaccare nuovamente il rivale spagnolo e ammettere che la ferita del 2015 è ancora aperta. Un dibattito che si riaccende periodicamente, ma che stavolta coincide anche con il fatto che, tra meno di due settimane, Marc Marquez potrebbe tornare campione del mondo e toccare quota 10.

Tra i primi a dare la sua opinione c'è Jorge Lorenzo, che si è ritrovato nel bel mezzo della battaglia tra i due. Il maiorchino sposta l'ago della bilancia in favore del connazionale... "Penso che si aprirà un vero dibattito su chi tra Marquez e Agostini sia il migliore di tutti i tempi. Per me, se vincerà questo decimo titolo mondiale, sarà senza dubbio il migliore dell'era moderna", ha dichiarato ai microfoni di TNT Sport 2.

L'esclusione di Valentino Rossi

Il pentacampione cita soltanto due nomi: Marquez, con i suoi dieci titoli mondiali, e Agostini, con quindici titoli iridati. Un record che sarà difficile da raggiungere considerando che Marc ha già 33 anni. Ma la cosa più sorprendente delle parole di Jorge Lorenzo è il fatto che escluda da questa discussione il suo ex compagno di squadra in Yamaha. "Valentino Rossi non si unisce a loro a quel tavolo", ammette lo spagnolo, senza aggiungere altro sull'italiano.

Ha parlato di Marquez, riconoscendo il suo immenso merito nel continuare a vincere titoli mondiali nonostante gli infortuni e gli interventi chirurgici subiti negli ultimi sei anni. L'ultima operazione risale allo scorso maggio, quando i medici sono intervenuti ancora una volta sul braccio destro per rimuovere una vite piegata. "Per me, in termini di tecnica e guida, è il migliore della storia", conclude Lorenzo.