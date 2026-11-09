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Marquez campione prima del tempo: a Lusail era pronto tutto, persino la tuta microfonata

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP Qatar: Marc Marquez la festa era pronta ma è rimandata
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A Lusail la festa per il decimo titolo mondiale di Marc Marquez era già allestita nei minimi dettagli: un palco a bordo pista, la coppa, la targa celebrativa e perfino un microfono da cucire nella tuta per catturare le sue prime parole da campione.
Il copione, però, è saltato. Marco Bezzecchi si è preso il Gran Premio del Qatar davanti al pilota Ducati e la corsa all'iride si è allungata almeno di un'altra tappa. Nessuno scandalo, è una procedura standard che viene attuata dall'organizzazione ogni volta che c'è la possibilità che il Mondiale venga assegnato. Lo stesso avrà fatto la Ducati: le magliette celebrative sono rimaste in valigia, pronte all'uso fra due settimane a Portimao.

Il palco tra curva 1 e curva 2

Gli organizzatori avevano previsto tutto. Il giornalista Borja Gonzalez, uno dei decani del Motomondiale, ha rivelato dettagli intriganti. "La celebrazione di Marc Marquez come campione del mondo era già preparata", ha spiegato, indicando anche il punto esatto: tra la curva 1 e la curva 2, con lo stesso allestimento già visto l'anno scorso, cioè una pedana pronta ad accogliere il pilota. Previsto anche il momento ufficiale, con la coppa e la targa che Carmelo Ezpeleta avrebbe dovuto consegnargli.
Una cerimonia mondiale non si improvvisa negli istanti successivi alla bandiera a scacchi, e chi organizza deve farsi trovare pronto per ogni scenario possibile.

La tuta da microfonare

Il particolare più curioso riguarda la tuta del numero 93. González racconta di averla vista portare via la mattina della gara per installarvi un microfono, così da poter trasmettere ciò che Marquez avrebbe detto a se stesso tagliando il traguardo da campione. L'idea era registrare l'emozione a caldo, senza filtri: urla, prime parole, magari qualche lacrima.

Bezzecchi rovina la festa, appuntamento a Portimao

In pista le cose sono andate diversamente. Dopo aver vinto la Sprint del sabato, Marquez ha chiuso la gara lunga alle spalle di Bezzecchi, privilegiando la gestione del vantaggio rispetto alla caccia al successo, come avevamo raccontato in Marc Marquez, bottino pesante in Qatar: strategia perfetta e mente d’acciaio. Jorge Martin resta così ancora aggrappato alla matematica.
Il ducatista lascia il Qatar con 60 punti di margine su Martin, con 74 ancora in palio. Il palco resta smontato e la coppa in valigia: la prossima occasione per festeggiare arriva a Portimao.
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