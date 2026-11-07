Il campione Ducati ha trionfato nella Sprint a Lusail e ha una chance per vincere il decimo titolo nella gara lunga: sul contatto con Bezzecchi non si sente colpevole.

Battaglie e polemiche nella sprint race MotoGP del Gran Premio del Qatar , terminata con la vittoria di Marc Marquez . I 12 punti gli consentono di allungare ulteriormente nella classifica generale, portando a +49 punti il vantaggio su Jorge Martin nella classifica generale. Domenica si può laureare campione del mondo per la decima volta nella sua carriera se vincerà la gara lunga, con il rivale Aprilia che però non dovrebbe andare a punti.

Il numero 93 Ducati è stato anche protagonista di un episodio che ha generato tante discussioni: ovvero il contatto con Marco Bezzecchi in curva 1 al quarto giro, con annessa caduta del pilota italiano. Il FIM MotoGP Stewards Panel ha analizzato l'incidente e ha stabilito che non c'era nessuna penalità da comminare. Nel box Aprilia si sono arrabbiati e non sono lì pensano che una sanzione sarebbe stata corretta.

MotoGP Qatar: Marquez commenta l'incidente

Marquez si è presentato ai microfoni di Sky Sport MotoGP per analizzare quanto successo e respinge ogni tipo di accusa su sue eventuali colpe inerenti il contatto: "Ero davanti, non ho fatto nulla di strano in quella curva. Semplicemente, penso che Bezzecchi fosse mezzo secondo più forte di me e non so se si aspettasse di sorpassarmi all'interno lì. Ma io in Curva 1 stacco tardi, vado un po' lungo, torno, faccio pick-up... Se guardate le immagini dall'elicottero, in ogni giro faccio uguale, sia da solo sia con un altro pilota dietro. Quando ho visto che c'era una moto dentro, ho sollevato forte la mia. Io sono quello che meno cerca di fare contatto, essendo in una posizione migliore nella classifica del campionato".

Il nove volte campione del mondo ha proseguito il suo commento tirando fuori anche l'incidente avuto proprio con Bezzecchi a Mandalika nel 2025: "Il contatto c'è stato, si è anche aperto il mio airbag. È stato un incidente molto simile a quello successo in Indonesia. Lui ha tanta velocità in questo weekend, va fortissimo, ha una percorrenza con la quale dà mezzo secondo a tutti e l'ho visto dalla prima gara".

La risposta di Bezzecchi

Anche Bezzecchi ha parlato a Sky Sport MotoGP e ha esposto la sua versione dei fatti, evitando di attaccare Marquez e/o lo Stewards Panel: "Sono dispiaciuto, ma è inutile rimuginare più di tanto. Bisogna rimettersi sotto e cercare di sistemare tutto per domani. Io ho cercato di fare la mia linea, ho visto che Marc è andato un po' largo e dopo il contatto sono stato io a ritrovarmi a terra. Non so cosa abbia pensato lo Stewards Panel, sarebbe uno spreco di energie e di tempo: la decisione è stata presa e io devo solo rispettarla, concentrandomi su domani. Arrabbiarsi o fare polemica non cambierebbe niente. Le immagini le avete, ognuno può giudicarle come vuole".

Il pilota del team Aprilia Racing ha aggiunto ulteriori dettagli alla sua analisi post-sprint race a Lusail: "Anche grazie alle caratteristiche della nostra moto, io nelle percorrenze riesco a stare un po' più stretto. C'è stata un po' di bagarre, sono riuscito a prendergli un po' di scia e a stargli vicino; ho visto che ha staccato forte, sapevo che avrebbe allargato un po' la traiettoria, quindi ho cercato semplicemente di fare la mia linea. Poi io durante la curva non lo vedevo neanche, avevo la testa piegata verso l'interno, a un certo punto ho sentito una bottarella e mi sono trovato per terra. Cosa volete che vi dica?".