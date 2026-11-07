Manuel González scatterà dalla prima fila, in seconda posizione. Il rivale Izan Guevara, che in classifica è staccato di appena 3,5 punti, partirà invece settimo, in terza fila. La pole è andata ad Álex Escrig, alla prima della carriera nella classe di mezzo. Le qualifiche Moto2 del GP del Qatar possono pesare molto sulla corsa al titolo.scatterà dalla prima fila, in seconda posizione. Il rivale, che in classifica è staccato di appena 3,5 punti, partirà invece settimo, in terza fila. La pole è andata ad, alla prima della carriera nella classe di mezzo.

Escrig ha fermato il cronometro su 1'55"241 e nessuno è riuscito ad avvicinarsi a quel riferimento. Il pilota Forward ha preceduto di 126 millesimi la Kalex del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP di González e di 233 millesimi Daniel Holgado, terzo con la moto del team Aspar. Secondo Speedweek, lo spagnolo ha girato 1,3 secondi più veloce che in qualsiasi altra sessione del weekend.

Il colpo di Escrig e il finale di González

Escrig ha costruito la pole subito. Al primo giro lanciato della Q2 aveva già segnato 1'55"466, poi è sceso sotto l'1'55"3 al passaggio successivo. A metà dei 15 minuti di sessione aveva oltre mezzo secondo di margine su Guevara, che in quel momento era secondo con la Yamaha del team Pramac. Il suo tempo è anche più basso dell'1'55"897 con cui Holgado aveva comandato le prove del venerdì.

Il finale si è giocato sotto i riflettori, con l'asfalto sceso a 33 gradi, e ha stravolto la classifica. González ha trovato il giro buono proprio all'ultimo tentativo. Gli è mancato poco per la pole, ma il secondo posto vale comunque parecchio nella sfida tutta spagnola per il Mondiale.

Guevara ostacolato nel giro decisivo

Per Guevara il sabato è finito male. Il pilota Pramac è stato rallentato da un avversario durante l'ultimo time attack. Nei primi intermedi stava migliorando un crono che poteva valergli la prima fila. Alla fine ha chiuso a più di mezzo secondo da Escrig e domenica dovrà rimontare diverse posizioni per riprendere il rivale.

Tra i due contendenti, in seconda fila, ci saranno Celestino Vietti, Collin Veijer e Senna Agius. In terza fila Guevara avrà accanto José Antonio Rueda e Adrián Huertas. Filip Salač ha chiuso la top 10, Barry Baltus partirà undicesimo davanti a David Alonso.

Ivan Ortola, terzo nel Mondiale, ha dovuto passare dalla Q1 e ha ottenuto il pass per la Q2 per un soffio, con il quarto tempo. Dalla prima sessione sono saliti anche David Muñoz, Zonta van den Goorbergh e Ayumu Sasaki.

Domenica la gara che può indirizzare il titolo

Il Gran Premio del Qatar è la ventesima prova della stagione 2026 della Moto2 e partirà domenica alle 15:15, ora italiana. Con soli 3,5 punti a dividere i due spagnoli, a Lusail González avrà sei piloti in meno da gestire rispetto a Guevara. Un vantaggio che, in questa fase del campionato, può pesare molto.