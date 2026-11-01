Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Pramac rinuncia al Qatar in MotoGP ma non in Moto2: Guevara può giocarsi il titolo

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Moto2: Pramac Racing andrà regolarmente in Qatar
Seguici su Google News
Il forfait di Yamaha al Gran Premio del Qatar non svuota del tutto il box Pramac. La squadra MotoGP resterà a casa, ma quella di Moto2 sarà regolarmente a Losail il prossimo fine settimana. Una scelta che pesa sul Mondiale della classe intermedia, perché tiene in vita la corsa al titolo di Izan Guevara.
La decisione della Casa di Iwata era arrivata in Malesia: dopo aver valutato la situazione in Medio Oriente, Yamaha ha spiegato di non aver trovato motivi sufficienti per modificare le restrizioni di viaggio in vigore per tutta l'azienda, e ha comunicato a MotoGP Group che non parteciperà alla gara. Come avevamo raccontato in Yamaha si ribella, non correrà in Qatar: il MotoGP Group minaccia sanzioni, il promotore ha risposto ventilando possibili conseguenze sportive. Lo stop coinvolge anche il team Pramac nella classe regina.

Perché la Moto2 può partire

La differenza sta nei contratti. La squadra Moto2 gode del sostegno di Yamaha ed è nata come progetto per far crescere i giovani piloti, ma tutto il personale dipende direttamente da Pramac Racing. Non essendo vincolato alle regole aziendali giapponesi, il gruppo ha avuto margine di manovra.
Yamaha ha quindi lasciato a piloti e team la libertà di decidere se affrontare la trasferta. La risposta è stata affermativa: la Moto2 di Pramac sarà sulla griglia di Losail. Un epilogo che arriva dopo giorni di tensione nel paddock, con il fronte dei piloti già incrinato alla vigilia, come avevamo scritto in Tutti in Qatar, il fronte dei piloti si scioglie fra voltafaccia e minacce.
pramac

Guevara a caccia di Gonzalez

Per Izan Guevara restare a casa avrebbe significato quasi certamente dire addio al sogno iridato. Dopo la gara di Sepang lo spagnolo insegue Manuel Gonzalez, leader della classifica Moto2, a soli 3,5 punti di distanza. Un margine minimo, che un weekend saltato avrebbe trasformato in un divario difficile da colmare.
Ora la sfida resta aperta e si sposta in Qatar, dove Guevara avrà l'occasione di provare il sorpasso in vetta. Resta invece da capire quali saranno le conseguenze per Yamaha dopo la scelta di disertare la gara della classe regina.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Moto2 Sepang, Holgado vola in pole Gonzalez leader acciaccato solo nono, e Guevara?Moto2 Sepang, Holgado vola in pole Gonzalez leader acciaccato solo nono, e Guevara?
Moto2 Sepang, Alonso vince ma il Mondiale si accende: Guevara a 3,5 punti da GonzalezMoto2 Sepang, Alonso vince ma il Mondiale si accende: Guevara a 3,5 punti da Gonzalez
Moto2

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

CIVS: correre ad un soffio dal limite
In Pista

A un passo dal limite: viaggio nella velocità in salita con Alex Mantovani

Supersport: La Suzuki torna ma dovrà montare il ride by wire
In Pista

Suzuki nel Supersport 2027 con Motozoo, ma la GSX-R750 non ha il ride-by-wire: la soluzione arriva dagli USA

Moto3 Malesia: Maximo Quiles vince
In Pista

Moto3 Sepang: Quiles insaziabile, undicesima vittoria. Pratama secondo, Danish beffato all'ultima curva, Pini 12°

Altre notizie

CIVS: correre ad un soffio dal limite

A un passo dal limite: viaggio nella velocità in salita con Alex Mantovani

In Pista
herlings-motocross-sugo

Fine stagione da leggenda: Herlings da urlo anche nel Motocross giapponese

Motocross
Supersport: La Suzuki torna ma dovrà montare il ride by wire

Suzuki nel Supersport 2027 con Motozoo, ma la GSX-R750 non ha il ride-by-wire: la soluzione arriva dagli USA

In Pista
MotoGP Malesia: Honda conferma la presenza in Qatar

Honda va in Qatar e si smarca da Yamaha: "Lavoriamo con i piloti perché si corra"

MotoGP
MotoGP: lotta di potere, Costruttori nel mirino

Lotta di potere in MotoGP: i Costruttori sono il prossimo obiettivo

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez

Marc Marquez fra decimo Mondiale e spettro del ritiro: "Condizione fisica peggio del previsto"

MotoGP
Massimo Rivola seduto nel box Aprilia Racing MotoGP

Scintille Aprilia-Ducati, Rivola risponde a Marquez: "Non mi interessa cosa dice"

MotoGP
miller-pramac-yamaha-sprint-sepang

Furia Miller e caos al box, poi le scuse: il perché del ritiro nella Sprint a Sepang

MotoGP
MotoGP: In Qatar si corre, fronte piloti sciolto

Tutti in Qatar, il fronte dei piloti si scioglie fra voltafaccia e minacce

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

Mistero nel box VR46, problemi per 'Diggia': "Ducati lo sa..."

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading