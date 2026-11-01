Fine stagione da leggenda: Herlings da urlo anche nel Motocross giapponese

Jeffrey Herlings è inarrestabile anche a Sugo, nell'ultimo round del Motocross giapponese: strepitosa tripletta per un finale di stagione stellare.

Jeffrey Herlings, re indiscusso del Motocross. La Non poteva esserci finale di stagione migliore per, re indiscusso del Motocross. La wild card a Sugo , in Giappone, porta la firma del fenomeno Honda: 1° nelle qualifiche, 1° in Gara 1, 1° in Gara 2, e con un vantaggio pazzesco di oltre un minuto in entrambe le manche. Si chiude così un 2026 letteralmente stellare per Herlings, al primo anno con Honda dopo tanti successi con KTM. Una nuova sfida che ha rappresentato un cambio di marcia e una nuova consacrazione per il talento di Geldrop, che continua a scrivere numeri da capogiro nella storia del Motocross. Ora arriva il momento della pausa anche per lui, ma lo sguardo è già al 2027, l'anno in cui farà di tutto per confermarsi.

Herlings maestoso anche nel Motocross giapponese

Ha ripetuto il copione che abbiamo visto tante volte in MXGP: una tripletta perfetta nella categoria IA1 tra qualifiche e gare. Il fresco sei volte campione del mondo, ospite d'onore dell'ultimo round del campionato Motocross giapponese MFJ-GP, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza senza troppi problemi. Le classifiche infatti, come accennato, indicano distacchi pesantissimi su tutti gli avversari: dopo la pole position del sabato davanti all'australiano Jay Wilson ed a Yuki Okura, ha letteralmente messo il turbo nelle due manche di gara, vinte con oltre un minuto di vantaggio sugli inseguitori. Alla fine ha chiuso la partecipazione di lusso con 1-1-1 e 76 punti, punteggio netto per l'asso olandese di HRC. I contendenti al titolo hanno chiuso più indietro, ma il 6-3 è bastato all'australiano Wilson per assicurarsi il 4° titolo giapponese, l'ultimo con Yamaha Japan, su Yuki Okura (Honda).

"Il 2026 è finito!" ha scritto Herlings sui suoi canali social, riepilogando il fine settimana. "Ho fatto la mia ultima gara della stagione, correndo l'ultimo round del campionato giapponese a Sugo e ho vinto per 1-1-1 per l'ultima volta quest'anno, vincendo le manche principali con più di un minuto di vantaggio ciascuna. Il 2026 è stato fantastico per me. Che anno è stato! Finalmente è il momento di un po' di pausa prima di tornare a lavorare per il 2027". Con questo stato di forma, c'è già da scommettere che farà nuovamente paura.