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Ken Roczen non se ne va: il campione di Supercross mette fine alle speculazioni sul ritiro

Motocross
di admin
Ken Roczen Suzuki
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La leggenda tedesca del motocross e campione in carica dell’AMA Supercross Ken Roczen ha messo fine alle continue speculazioni sul suo ritiro firmando un nuovo prolungamento del contratto con Suzuki.
Il trentaduenne, che all’inizio di quest’anno ha conquistato il titolo Supercross 2026 nelle circostanze più spettacolari, nel 2027 correrà con il numero uno sulla moto, dopo aver riflettuto a lungo sull’eventualità di ritirarsi.
Dopo una carriera segnata da infortuni devastanti e occasioni sfiorate, Roczen ha finalmente realizzato il sogno di una vita, vincendo il titolo AMA Supercross al termine di un’avvincente battaglia con Hunter Lawrence. Quest’ultimo avrebbe poi conquistato il campionato Motocross nella parte «outdoor» della stagione, battendo il fratello minore Jett e il grintoso debuttante Haiden Deegan. Roczen, nel frattempo, si è preso una pausa per decidere il futuro della propria carriera.
Roczen aveva dichiarato apertamente che avrebbe potuto ritirarsi nell’inverno del 2026, ma ora è stato annunciato che la prossima stagione tornerà a correre per Suzuki.
La notizia ha colto di sorpresa e sollevato molti tifosi, perché Roczen è uno dei piloti più popolari e amati di tutto il motocross. A suscitare tanta ammirazione non è soltanto il suo talento in pista: nella serie AMA SMX è anche noto per il suo carattere semplice e umile.

La leggendaria carriera di Roczen finora

Tra i risultati più importanti ottenuti da Roczen figurano due titoli AMA 450 Motocross (2014, 2016), due campionati WSX (2022, 2023) e un titolo MX2 (2011). È il primo tedesco ad aver conquistato il titolo AMA Supercross e soltanto il terzo europeo a riuscirci. Inoltre, è il primo campione Suzuki nella serie dai tempi di Ryan Dungey, nel 2010: si può quindi dire senza dubbio che sia una vera leggenda di questo sport.
Roczen ha inoltre rappresentato la Germania al Motocross delle Nazioni, guidando la squadra alla vittoria nel 2012 e conquistando nel 2023 la classifica generale della classe MXGP, davanti sia a Jett Lawrence sia a Jorge Prado.
Ecco il comunicato ufficiale di Suzuki sul rinnovo:
"Suzuki è lieta di annunciare che Ken Roczen tornerà nel team AWM Fulfillment PMG Suzuki presentato da Progressive/Cycle Gear per la stagione Supercross 2027, con l’obiettivo di difendere il titolo in sella alla RM-Z450."

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