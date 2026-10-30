Martin a riposo forzato, Bezzecchi insegue i Marquez: Aprilia sotto scacco a Sepang

Il team di Noale si trova in una situazione complicata nel venerdì di prove MotoGP in Malesia, dove Marquez potrebbe allungare in classifica.

Dopo i 12 giri delle FP1 ai quali aveva fatto seguito il via libera dello staff medico a proseguire il resto del weekend a Sepang, Jorge Martin non è andato oltre i 3 giri nelle Prequalifiche. Aprilia ha spiegato che, come da accordi con Dr. Ángel Charte (Medical Director MotoGP), è stato deciso che il pilota non avrebbe portato a termine la Practice per consentirgli di recuperare in vista del prosieguo del weekend. Il polso destro è ben lontano dall'essere al 100% dopo l'infortunio rimediato a Phillip Island

MotoGP Malesia: Jorge Martin correrà nel resto del weekend?

Jorge Martin, dubbi sul polso destro: sabato mattina decisivo

Un riposo necessario per sperare che le sue condizioni migliorino per sabato. Il "ritiro" anticipato dalle attività in pista di oggi comporta il fatto di partire dalla Q1 delle Qualifiche e rischiare di partire indietro. Evidentemente, le condizioni del polso destro di Martinator non erano sufficientemente buone ed è stato deciso di puntare più sul resto del weekend, con la consapevolezza che forse l'obiettivo potrebbe diventare solo quello di fare dei punti nella gara di domenica, dato che nella sprint vanno a punti solamente i primi nove al traguardo e sarà complicatissimo farcela.

Ma andrà capito se effettivamente Martin potrà completare il Gran Premio della Malesia. Sabato mattina le sue condizioni fisiche saranno nuovamente ricontrollate. Oggi è stato preferito preservare le energie e favorire il recupero, vedremo se domani ci saranno dei miglioramenti in grado di permettergli di guidare in maniera abbastanza confortevole, seppur non al massimo del suo potenziale.

A fine giornata, il pilota Aprilia ha scritto anche un post sul suo profilo ufficiale Instagram: "6 giorni fa, mi sono rotto il polso. Oggi, sto dando tutto ciò che ho per tornare in pista. Un passo alla volta. Una battaglia alla volta. Non smettere mai di crederci. Grazie per tutto l'amore e il supporto".

La situazione di Bezzecchi

Se lato box di Martin non si sorride, neppure dalla parte di Bezzecchi ci può essere totale soddisfazione. Il pilota riminese ha concluso il venerdì di prove con il sesto tempo (a 475 millesimi da Marc Marquez), guadagnando accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche ma mostrando di non averne ancora abbastanza per lottare per la vittoria.

MotoGP Malesia: Bezzecchi ne ha meno dei fratelli Marquez, per ora

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il numero 72 del team Aprilia Racing è apparso comunque positivo sulla sua situazione: "Sono abbastanza contento, è stata una buona giornata. Un venerdì fantastico rispetto a quello della scorsa stagione. Come passo sono abbastanza competitivo, mentre nel time attack ho faticato un pochino e ho commesso degli errori, potevo fare di più in termini di guida. Stiamo lavorando bene, è stato un buon inizio".

Bezzecchi è costretto ad attaccare per cercare di ridurre il gap di 50 punti che lo separa da Marc Marquez in classifica, però riconosce che in questo momento è meno competitivo del pilota Ducati Lenovo e non solo: "Cercherò di fare il massimo fino alla fine del campionato, ma in questo momento ci sono alcuni piloti che sono più veloci di me. Marc sicuramente, ma anche Alex, seppur con lui sia più simile in termini di ritmo. Anche Diggia è andato abbastanza forte, e Acosta. Non sarà semplice. Comunque ho cercato di tirare come una bestia per mettermi il più a posto possibile, farò lo stesso sabato. Sono in questa modalità qui, proverò a portare a casa tutto ciò che potrò".

Il titolo mondiale scivola verso Marquez e Ducati?

Marc e Alex Marquez hanno concluso il venerdì nelle prime due posizioni, facendo vedere che Ducati ha qualcosa in più di Aprilia al Sepang International Circuit. Per Bezzecchi sarà fondamentale limare dei decimi nelle FP2 e poi fare delle Qualifiche efficaci, guadagnando almeno una delle prime due file della griglia di partenza, per poi cercare di giocarsi le sue carte tra sprint e gara. Di Martin difficile dire qualcosa, non sapendo bene in che condizioni sarà.

Per quella che è la situazione oggi, sembra che Marc Marquez sia il favorito e che possa approfittare dei problemi Aprilia per allungare nella classifica generale MotoGP e avvicinarsi al decimo titolo mondiale della sua carriera. Il team di Noale darà tutto per rendergli la vita difficile, però il GP della Malesia potrebbe rappresentare un momento molto importante della corsa iridata, con il campione in carica pronto a raccogliere il massimo dei punti in palio e ad assestare un colpo importante alla concorrenza.