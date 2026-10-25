Parziale sospiro di sollievo sulle condizioni del pilota Aprilia dopo i controlli effettuati a Melbourne: forse c'è qualche speranza per il GP in Malesia.

Si è conclusa malamente la sprint race di Jorge Martin a Phillip Island. All'ottavo giro, mentre lottava con Marc Marquez per la prima posizione, è caduto in curva 8 e si è infortunato . Dopo essere stato portato al Centro Medico del circuito, la prima diagnosi è stata la seguente: frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra. Necessari ulteriori esami per avere un quadro più completo della situazione e capire anche se ricorrere a un intervento chirurgico.

MotoGP, Jorge Martin infortunato: le ultime news sulle condizioni

Come comunicato ufficialmente da Aprilia, il pilota spagnolo ha effettuato una TC (tomografia computerizzata) che ha confermato unicamente la frattura composta del radio in sede distale. Il due volte campione del mondo non ritornerà in Spagna ed effettuerà i trattamenti opportuni nei prossimi giorni. Il fatto che la frattura sia una sola e che non sarà necessaria un'operazione è qualcosa di assolutamente positivo, anche se questo non significa automaticamente che Martin potrà correre nel Gran Premio della Malesia del prossimo weekend. Proverà a fare il necessario per poter salire sulla sua RS-GP26 a Sepang, ma bisognerà vedere l'evoluzione dell'infortunio rimediato in Australia.

La speranza è che possa farcela, anche per tenere in vita una corsa al titolo mondiale MotoGP 2026 che altrimenti rischierebbe di chiudersi abbastanza rapidamente a favore di Marc Marquez. Attualmente, i due piloti sono separati da 10 punti in classifica e il ducatista avrebbe potuto allungare ulteriormente, ma la gara lunga a Phillip Island è stata cancellata perché non c'è la visibilità necessaria per far volare l'elicottero medico . Questa è una notizia favorevole a Martinator, che così rimane a -10 in attesa di capire se potrà correre a Sepang.

Aprilia non ha mai vinto un titolo in MotoGP e sta dando il massimo per battere Ducati, regina della categoria dal 2022 in poi. In questa stagione non sono mancati errori e infortuni che hanno condizionato il percorso sia di Martin sia di Bezzecchi. Non mancano dei rimpianti nel box del team di Noale per i tanti punti persi.