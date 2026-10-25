Fermin Aldeguer, un 2026 da incubo: salta anche il GP Malesia

Gresini Racing senza Fermin Aldeguer anche nel prossimo round a Sepang, c'è di nuovo Iker Lecuona al suo posto.

Fermin Aldeguer non ce la farà per il GP in Malesia, al suo posto correrà ancora Iker Lecuona, che continua a competere dopo la fine della sua più bella stagione nel Mondiale Superbike. Vice-campione del mondo con Aruba Ducati, quattro vittorie in tasca (spicca il triplo trionfo di Cremona), da pochi mesi papà di una bimba, ed ora impegnato nuovamente nel suo ex Mondiale, quello MotoGP, in cui ha ottenuto anche un 7° posto sempre da sostituto in occasione del round in Ungheria. Dopo questo GP Australia ( per ora in grave ritardo per maltempo ), Gresini Racing quindi deve affidarsi ancora ad un "extra" per l'ennesimo infortunio stagionale di Aldeguer, che non sta davvero vivendo un 2026 da ricordare...

Il post si riferisce a questo GP, ma vale anche per il prossimo, visto che la situazione è esattamente la stessa.

Gli infortuni di Aldeguer in questo 2026

Neanche il tempo di iniziare l'anno solare che il murciano, miglior rookie MotoGP alla fine della stagione precedente, incappa in un brutto incidente mentre si allenava al Aspar Circuit. Frattura della diafisi del femore sinistro, operazione a Barcellona e addio sia a tutti i test invernali che al primo GP in Thailandia. Rientrerà in Brasile, portandosi però le conseguenze di quel pesante infortunio ancora per molti mesi... A giugno ecco un'altra tegola: turno di practice/prequalifiche del venerdì ad Assen, Aldeguer è protagonista di un violento highside che gli lascia la frattura della vertebra toracica T7. Altri tre GP saltati prima di rientrare ad Aragon, ma il suo momento in MotoGP dura pochi round.

Nel corso della gara di domenica in Indonesia incappa in una scivolata, forse non troppo grave, se non fosse che per stizza tira un pugno all'asfalto... Ecco la frattura alla base del primo metacarpo della mano destra, ritorno a Barcellona per un nuovo intervento e ne segue la riabilitazione. Gresini Racing sperava di recuperarlo per la tappa a Sepang, invece è un altro forfait per il murciano, che appunto sarà nuovamente sostituto da Iker Lecuona. L'ennesimo infortunio in una stagione difficile, per lui e non solo, visto che le lesioni sono state all'ordine del giorno.