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GP Australia: gare Moto3 e Moto2 cancellate, e la MotoGP? Cosa succede a Phillip Island

MotoGP
di Diana Tamantini
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Le categorie Moto3 e Moto2 non disputeranno nessun GP Australia oggi, si attende per la MotoGP: gli ultimi aggiornamenti.
Una prima decisione è arrivata: né la Moto3 né la Moto2 disputeranno la loro ultima gara a Phillip Island. La storica pole position dell'indonesiano Veda Pratama e la zampata importante per Manuel Gonzalez non avranno un seguito. È questa la prima misura adottata in Australia a causa del maltempo che da ore sta tenendo fermi team e piloti di tutte le categorie del Motomondiale, e soprattutto l'elicottero medico. Per la MotoGP, ultima categoria che ora si cerca di salvare, se ne riparla non prima delle 16:00 ora locale, le 6:00 in Italia: in questo oraro ci dovrebbe essere l'ingresso in pista, per la partenza programmata alle 06:30. Sempre se il tempo lo permetterà, non ci sono miglioramenti per adesso...

Moto3 e Moto2, mesto saluto a Phillip Island 

Nella classe minore i conti per il campione, Maximo Quiles, si sono chiusi nello scorso GP in Indonesia. Ora la lotta è dietro di lui per i restanti piazzamenti del podio iridato, i candidati sono più di due e tutti spagnoli. Guardando alla pista però, Joel Kelso non vedeva l'ora di far gioire il suo pubblico e la partenza dal 3° posto in griglia sarebbe stata una grande spinta. In Moto2 invece la battaglia è ben più viva, con appena 5,5 punti tra il capoclassifica Manuel Gonzalez e l'inseguitore Izan Guevara. Il fatto che oggi il leader scattasse dalla pole e l'alfiere Pramac Yamaha fosse in ottava posizione avrebbe sicuramente regalato una corsa molto interessante in ottica mondiale. Avrebbe, non ci sarà appunto nessuna ultima corsa Moto2 a Phillip Island, i tifosi non possono quindi sperare in un piazzamento di rilievo del beniamino Senna Agius, nel 2024 al primo podio mondiale con un casco omaggio ad un grande pupillo di casa, Casey Stoner. Per le due classi minori del Motomondiale, rimane solo un mesto addio a Phillip Island.

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