Sollievo Honda, Joan Mir annuncia il suo rientro in MotoGP

Joan Mir si prepara al rientro in MotoGP: la conferma dallo stesso pilota Honda attraverso i suoi profili social.

"Non posso fare promesse, ma dovrebbe tornare a Sepang". Ieri Alberto Puig Joan Mir, oggi lo stesso pilota Honda HRC Castrol ha voluto confermarlo attraverso un post social, una semplice foto accanto ad una moto ed una frase brevissima ma chiara: "Ci vediamo in Malesia". L'Ala Dorata può finalmente recuperare almeno un pilota per il suo team factory, visto che Luca Marini è stato costretto a fermarsi per un virus che l'ha colpito già prima della trasferta in Australia, ed i collaudatori sono fuori causa per guai fisici. . Ieri Alberto Puig si esprimeva così sulla situazione di, oggi lo stesso pilota Honda HRC Castrol ha voluto confermarlo attraverso un post social, una semplice foto accanto ad una moto ed una frase brevissima ma chiara:. L'Ala Dorata può finalmente recuperare almeno un pilota per il suo team factory, visto che Luca Marini è stato costretto a fermarsi per un virus che l'ha colpito già prima della trasferta in Australia, ed i collaudatori sono fuori causa per guai fisici.

Joan Mir conferma il ritorno

Un post social breve ma eloquente, che come detto fa tirare un sospiro di sollievo a Honda. A Phillip Island la squadra factory è ferma, costretta solo a "fare il tifo" per Johann Zarco e Diogo Moreira del team satellite LCR.

Non è stato reso noto il problema di salute che l'ha condizionato dal GP a Misano, con segnali preoccupanti come una serie di cali di energia, forte stanchezza e parametri del sangue alterati. Quel che sappiamo è solo che da allora s'è sottoposto ad innumerevoli esami per trovare la causa di tutti questi sintomi e quindi ritrovare lo stato di forma necessario per poter competere in MotoGP. Qualcuno ipotizzava che il suo potesse essere uno stop fino a fine stagione, per concentrarsi solo sulla salute prima del nuovo capitolo con Gresini Racing e Ducati. A lungo sembrava che non si riuscisse a capire il problema, ma evidentemente qualcosa c'è, visto che Joan Mir s'è fatto immortalare sorridente in moto e pronto a tornare in azione. Vedremo se il maiorchino vorrà dire qualcosa di più nel corso del GP Malesia, in programma il prossimo weekend, ma nel frattempo non possiamo che essere lieti della bella notizia. Honda certamente di più.