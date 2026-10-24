Il pilota Ducati è rientrato al box durante la sprint race a Phillip Island: continua il momento di crisi senza intravedere un bagliore di luce.

Francesco Bagnaia non riesce a risollevarsi neanche in Australia, dove sta confermando tutti i problemi già visti nei precedenti gran premi MotoGP. Il venerdì di prove era stato complicato e la presenza di un asfalto bagnato nelle qualifiche non l'ha aiutato affatto: il sesto tempo nella Q2 lo testimonia. Partendo dalla sedicesima casella della griglia si è messo in una situazione difficile e nella Sprint non è neppure riuscito ad arrivare al traguardo . Dopo aver recuperato due posizioni, era scivolato al ventesimo posto, al terzo giro è rientrato al box e si è ritirato amaramente.

MotoGP Australia: cosa è successo a Pecco Bagnaia?

Durante la diretta tv su Sky Sport MotoGP è stato fatto sapere che Pecco aveva totale mancanza di feeling, la moto non lo supportava nelle curve 4 e soprattutto 8, dove si chiudeva. Per questo non ce l'ha fatta a continuare.

Successivamente, Bagnaia ai canali ufficiali Ducati non è entrato nel dettaglio del problema che lo spinto a ritirarsi dalla sprint race a Phillip Island: “Sicuramente non è stata la miglior giornata per noi, a cominciare dalle qualifiche nelle quali non abbiamo fatto la scelta migliore in termini di strategia e di gomma posteriore. Nella Sprint ho fatto una partenza abbastanza buona, ma purtroppo ho avuto un piccolo problema che è andato peggiorando curva dopo curva, non permettendomi di continuare. È un peccato, ma dobbiamo concentrarci sulla gara di domani, che sarà lunga. L'obiettivo realistico è quello di concludere nella top 10”.

Non si conosce la natura esatta del problema, forse verrà fornita una spiegazione più precisa in un secondo momento o forse no. In ogni caso, il tre volte campione del mondo non si aspetta di poter fare un risultato particolarmente positivo nella gara lunga di domenica, che si dovrebbe svolgere con pista bagnata. Una condizione che dovrebbe complicate ulteriormente i suoi problemi legati a feeling e grip. Crisi senza fine per Bagnaia, che probabilmente non vede l'ora che finisca questa stagione MotoGP per fare un reset e ripartire con nuovi stimoli con l'Aprilia nel 2027.