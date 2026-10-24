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Sprint MotoGP Australia, Martin si autoelimina e Marquez ringrazia: la classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
Caduta di Jorge Martin nella Sprint Race MotoGP a Phillip Island
MotoGP Australia: Martin cade, Marquez vince la Sprint
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Marc Marquez trionfa nella sprint race MotoGP del Gran Premio d'Australia 2026. Il campione in carica ha vinto il duello furibondo con Jorge Martin, caduto e portato via in barella. Il pilota Ducati diventa anche il nuovo leader della classifica generale, dove ha 10 punti di vantaggio sul rivale Aprilia. Dopo una mostruosa pole position sul bagnato, MM93 si è imposto anche sull'asciutto.
Podio completato da Alex Marquez e da Fabio Di Giannantonio, quindi tutti piloti Ducati nelle prime tre posizioni. Quarta posizione per Marco Bezzecchi, scattato male con la sua Aprilia e poi bravo a rimontare. Top 5 completata dalla KTM di Pedro Acosta.

GP Australia: cronaca e risultati della sprint race a Phillip Island

1° GIRO: Marquez ha mantenuto la leadership dopo la partenza, seguito da un Martin scattato benissimo dalla quarta casella della griglia. Pi ci sono Zarco, Alex e Acosta in top 5. Bezzecchi partito male, dodicesimo.
2° GIRO: Martin tallona Marc, mentre Alex supera Zarco e diventa terzo. Marquez junior supera anche Jorge e si mette dietro al fratello. Bezzecchi decimo, dietro a Di Giannantonio e Moreira.
3° GIRO: Martin sorpassa di nuovo Alex in curva 1, successivamente attacca anche Marc e si prende la P1. Acosta supera Alex e diventa terzo.
4° GIRO: Martin e Marquez hanno preso del vantaggio sul resto del gruppetto, capitanato da Acosta, tallonato sempre da Alex. Zarco ha problemi e deve ritirarsi, rientra al box anche Bagnaia.
5° GIRO: Martin va largo e rischia di cadere, Marquez passa e torna leader della sprint race MotoGP. Intanto Alex ha ripassato Acosta.
6° GIRO: prosegue il duello Marquez-Martin, il pilota Ducati è davanti. Bezzecchi è sesto, punta Acosta e Di Giannantonio.
7° GIRO: Alex si sta avvicinando alla coppia Marc-Jorge, più staccato il terzetto Diggia-Acosta-Bezzecchi.
8° GIRO: Martin infila Marquez due volte e poi viene risorpassato in entrambe le occasioni. In curva 8 poi il pilota Aprilia cade e rotola nella ghiaia.
9° GIRO: Martin è stato portato via in barella, deve aver avuto qualche conseguenza fisica dopo la caduta ed è necessario andare al Centro Medico.
10° GIRO: Alex è attaccato a Marc, mentre Bezzecchi è quarto davanti ad Acosta. Fernandez rientra al box.
12° GIRO: Marc Marquez sempre leader, con Alex a pochi decimi. Di Giannantonio e Bezzecchi in avvicinamento.
13° GIRO: nessun cambiamento nelle prime posizioni, Marquez in trionfo, diventa anche il nuovo leader della classifica del Mondiale MotoGP.
Classifica Sprint Race MotoGP Australia
MotoGP Australia, risultati Sprint Race: l'ordine di arrivo a Phillip Island

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA CAMPIONATO PILOTI MOTOGP
  1. Marc Marquez 365 punti
  2. Jorge Martin 355
  3. Marco Bezzecchi 315
  4. Pedro Acosta 263
  5. Ai Ogura 263
  6. Fabio Di Giannantonio 252
  7. Raul Fernandez 236
  8. Alex Marquez 181
  9. Pecco Bagnaia 166
  10. Fermin Aldeguer 125
  11. Enea Bastianini 122
  12. Luca Marini 108
  13. Brad Binder 107
  14. Diogo Moreira 75
  15. Fabio Quartararo 74
  16. Franco Morbidelli 59
  17. Johann Zarco 51
  18. Joan Mir 33
  19. Jack Miller 30
  20. Alex Rins 25
  21. Toprak Razgatlioglu 18
  22. Maverick Vinales 22
  23. Iker Lecuona 9
  24. Augusto Fernandez 6
  25. Pol Espargaro 5
  26. Somkiat Chantra 3
  27. Takaaki Nakagami 3
CLASSIFICA CAMPIONATO COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia 503 punti
  2. Ducati 491 punti
  3. KTM 311
  4. Honda 165
  5. Yamaha 97

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Marc Marquez

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