Qualifiche MotoGP Australia: Marc Marquez mostruoso, forfait Marini e Honda

Marc Marquez mostruoso sotto la pioggia, Marini fermato da problemi di salute. Come sono andate le qualifiche MotoGP del Gran Premio dell'Australia, l'ultimo a Phillip Island.

Pioggia, colpi di scena, Marc Marquez che passa da una scivolata ad inizio Q2 alla pole position, la sesta personale nonché l'ultima su questo circuito. Ma con un giro pazzesco, +1,4 sul fratello Alex 2°! Johann Zarco 3° porta una piccola soddisfazione ad una truppa Honda in grave difficoltà, col team ufficiale fermo per i problemi di salute di Luca Marini, oggi ufficialmente fuori dal GP. Jack Miller realizza la sua migliore qualifica di stagione, sogna la prima fila, per poi chiudere 4°. E gli altri? Di seguito cronaca e classifiche.

Luca Marini si ferma, Honda factory senza piloti

Si è avverato lo scenario peggiore per HRC. "Nonostante il riposo e le cure, le condizioni di Luca Marini rimangono invariate e il pilota italiano è stato dichiarato non idoneo a continuare" si legge nella nota ufficiale pubblicata prima delle FP2. "Dopo un'attenta valutazione da parte del team medico della MotoGP, guidato dal dottor Angel Charte, Luca Marini salterà il Gran Premio d'Australia a causa della persistente mancanza di forza dovuta al virus di cui è affetto da prima del weekend. Il suo obiettivo è tornare in pista il prossimo fine settimana al Gran Premio della Malesia, dove si sottoporrà a un altro controllo medico".

Si legge poi il commento direttamente del dottor Charte, che ha valutato la situazione del pilota: "Nell'ultima settimana, Luca Marini ha sofferto di un'infezione virale e di febbre alta per tre o quattro giorni. Nelle ultime 48-72 ore, ha accusato debolezza muscolare causata dal virus, che ha interessato sia la parte superiore che quella inferiore del corpo. Durante l'ultimo esame, effettuato sabato mattina, presentava gli stessi sintomi ed è stato dichiarato non idoneo. Le sue condizioni saranno rivalutate in Malesia.”

MotoGP Qualifiche Australia

Netto cambio di condizioni rispetto a ieri, come da previsioni: dal sole s'è passati alla pioggia, pista bagnata, compaiono quindi le mescole morbida e media rain. Una situazione che nelle FP2 ha favorito Marc Marquez, al comando su Pedro Acosta e suo duo Aprilia factory. Ci si avvicina così alle due sessioni di qualifiche a Phillip Island, a cominciare dalla Q1, in cui non mancano colpi di scena fino alla fine. Jack Miller diventa l'unica Yamaha ad accedere alla Q2, assieme a Johann Zarco, che con Moreira già passato ieri ricompone l'unico duo Honda rimasto dopo il forfait del team factory. Pecco Bagnaia rimane fuori...

Via alla seconda e determinante sessione di qualifiche, tutti fuori per dare l'assalto alla pole position. L'osservato inizialmente è Marc Marquez, autore delle pole nelle ultime quattro Q2 con pioggia, ma dopo pochi minuti abbiamo una scivolata. Lotta col meteo e di nervi, c'è un mondiale in ballo: il pilota 93 ritorna presto assieme alla sua Ducati al box, dov'è pronta la seconda moto. Nel frattempo Johann Zarco è passato al comando della classifica, seguito da Alex Marquez, Di Giannantonio, Moreira, ma è questione di tempo: Marc Marquez ripartito vola davanti a tutti. Non finisce qui: Zarco risuona la carica e torna in testa, ci prova anche Miller per un'ultima gioia MotoGP davanti al suo pubblico. Ma il #93 fa davvero paura: con un ultimo giro si prende la pole position, l'ultima di Phillip Island, e guardate con che vantaggio su tutti gli altri!