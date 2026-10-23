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Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute: il legame tra la casa MotoGP e il circuito

Novità
di Diana Tamantini
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Aprilia saluta Phillip Island con stile: svelata la RS 660 Tribute, edizione speciale in omaggio al circuito australiano.
È appena iniziato l'ultimo Gran Premio dell'odierno Mondiale MotoGP a Phillip Island. Aprilia, che tra l'altro è scattata col piede giusto nei primi turni del GP, vuole salutare la leggendaria pista australiana in grande stile: svelata oggi un'edizione speciale di una RS660, chiamata appunto Phillip Island Tribute. Un modello numerato, maggiori informazioni verranno rese note in seguito.

APRILIA E PHILLIP ISLAND, UNA STORIA SPECIALE 

L'Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute vuole infatti rendere omaggio al legame indissolubile tra Aprilia Racing e Phillip Island. La casa di Noale vanta dieci vittorie su questo circuito in diverse categorie, a cui aggiungere i successi nel Mondiale Superbike con la RSV4. Un omaggio che fa seguito ad una penultima edizione che per Aprilia è un traguardo storico: il GP 2025 ha visto il trionfo di Raúl Fernández, non uno qualunque ma il numero 300, consolidando ancora di più la sua posizione di costruttore europeo di maggior successo nella storia del Campionato Mondiale. L'Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute quindi vuole celebrare una tradizione di vittorie e momenti indimenticabili sul circuito australiano, un luogo che occuperà sempre un posto speciale nella storia di Aprilia.

MARCHIO E CIRCUITO UNITI IN UNA LIVREA SPECIALE 

L'Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute si distingue per una livrea esclusiva ispirata ai colori del circuito australiano: base bianca, dettagli verdi sulle carene laterali e sulla sezione posteriore, e cerchi rossi. Le carene laterali presentano il logo di Phillip Island, che incorpora il tracciato del circuito, la scritta "Phillip Island circuit" e una bandiera a scacchi che segna il traguardo.
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Un badge a forma di scudo sul serbatoio commemora le dieci vittorie di Aprilia sul circuito, mentre il numero di serie univoco di ogni moto è esposto sulla piastra di sterzo superiore. Un coprisella per il passeggero completa la dotazione di serie.

TECNOLOGIA E PRESTAZIONI

Le basi tecniche sono quelle della RS 660, una motocicletta che ha ridefinito la guida sportiva moderna grazie a un'innovativa combinazione di leggerezza, prestazioni e tecnologia ed elettronica avanzate.
Il motore bicilindrico parallelo anteriore da 660 cc, con quattro valvole per cilindro, è un'unità compatta e leggera di nuova generazione che offre prestazioni eccezionali per un bicilindrico di questa cilindrata, erogando 105 CV a 10.400 giri/min e 70 Nm di coppia a 8.400 giri/min. È disponibile anche una versione depotenziata a 35 kW.
Questo equilibrio tra guidabilità quotidiana e prestazioni sportive si unisce al carattere esclusivo di un'edizione speciale numerata nell'Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute.

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diDiana Tamantini

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