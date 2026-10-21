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Aprilia regina dell'Europeo Tout Terrain Rally Cup, debutto da sogno

In Pista
di Diana Tamantini
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Un'altra impresa Aprilia nei Rally: Marini campione europeo, Cerutti 2°, doppietta assoluta e di classe per la Tuareg. Ecco com'è andata.
Thomas Marini, l'Aprilia Tuareg Racing, GCorse (team dei Guareschi): è la combinazione vincente che ha permesso di sbaragliare la concorrenza al debutto nel Campionato Europeo Tout Terrain Rally Cup 2026. Trionfo sia nella classifica generale che nella classe M5 dedicata alle bicilindriche, un dominio completato dal secondo posto in entrambe le classifiche di Jacopo Cerutti. Il sogno ambizioso che nessuno aveva nascosto s'è trasformato in solida realtà, confermando il marchio di Noale come strepitoso riferimento nei Rally: negli ultimi quattro anni infatti sono arrivati due trionfi in Africa Eco Race (2024-2025) e tre titoli italiani Motorally (dal 2023 al 2025). E tra pochi giorni c'è un'altra sfida: l’Addax Rally dal 25 al 30 ottobre in Marocco, con il neocampione europeo Thomas Marini, insieme a Marco Menichini e Francesco Montanari, in preparazione per l’Africa Eco Race 2027.

Aprilia protagonista 

Una stagione straordinaria per Thomas Marini, capace di conquistare il titolo europeo alla sua stagione di debutto in sella all’Aprilia Tuareg Rally. Fin dalla prima tappa a Santiago de Compostela, in Spagna, il pilota sammarinese si è imposto ai vertici della competizione, chiudendo al secondo posto generale alle spalle del compagno Cerutti, con all’attivo due successi assoluti di giornata. Nella gara successiva a Pefki Evia, in Grecia, Marini ha chiuso con un secondo posto di categoria, con due vittorie di classe e cinque podi assoluti. Infine, nella tappa di Râmnicu Sărat, in Romania, ha centrato il suo primo trionfo nella classifica generale, conquistando quattro vittorie assolute di giornata e salendo sul podio in tutte le prove disputate.
Come detto, a completare la doppietta per Aprilia Tuareg Racing è Jacopo Cerutti, vicecampione europeo assoluto al termine dell'esperienza nel Tout Terrain Rally Cup. Il pilota italiano è stato tra i protagonisti del campionato, conquistando due vittorie assolute in Spagna e Grecia, prima di essere stato costretto al ritiro a causa di un brutto incidente nell’ultima tappa in Romania, mentre era in lotta per la vittoria finale proprio contro Marini. Ora, per Cerutti, l’obiettivo è recuperare al meglio dall'infortunio in vista dell’Africa Eco Race, dove punta ad essere al via in sella alla sua Tuareg Rally.

"Meglio di così non poteva andare" 

THOMAS MARINI: “È il mio primo anno con Aprilia, e riuscire a vincere con una moto e un team nuovi è veramente motivo di orgoglio. Inoltre, vincere il titolo assoluto con una moto bicilindrica contro delle monocilindriche specialistiche è la dimostrazione della grande competitività della Tuareg Rally e della bontà del lavoro che stiamo facendo insieme al team Guareschi. Voglio ringraziare tutta la squadra per avermi dato la possibilità di esprimermi al meglio in ogni situazione. Adesso ci concentriamo sui prossimi appuntamenti nel deserto, a partire dall’Addax Rally in Marocco.”
VITTORIANO GUARESCHI: “Quest’anno il nostro obiettivo principale era l’europeo insieme a Jacopo e Thomas, e abbiamo conquistato un’incredibile doppietta, sia assoluta che di classe. È stato un campionato molto interessante, con tappe lunghe e impegnative. Abbiamo disputato gare meravigliose, come quella in Grecia con oltre cento iscritti, e le abbiamo vinte tutte, dimostrando la grande competitività della Tuareg Rally. Certamente meglio di così non sarebbe potuta andare. Siamo davvero molto contenti a livello di risultati, anche se resta il rammarico per l’infortunio di Jacopo in Romania. Ora ci aspetta l’Addax Rally, dove saremo al via, oltre che con Thomas, anche con Marco Menichini e Francesco Montanari per preparare al meglio le moto per la prossima Africa Eco Race.”

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