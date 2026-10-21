Squalifiche tolte, Fernandez ritrova punti e podi: classifica Moto3 riaperta

Adrian Fernandez e Leopard Racing ritrovano i punti rimossi in precedenza con le squalifiche ora annullate. E può ancora arrivare un risultato di peso in Moto3

Non c'è differenza per quanto riguarda Maximo Quiles campione Moto3, ma gli altri piazzamenti della generale non sono ancora blindati e ora c'è di nuovo Adrian Fernandez. La Corte d'Appello ha infatti accolto il pronto ricorso di Leopard Racing e ha ribaltato la situazione, restituendo quindi tutti i risultati ottenuti in precedenza dallo spagnolo ( la nota ufficiale del team Moto3 ). Cambia radicalmente la situazione, il podio nella generale non è così lontano con ancora cinque GP da disputare!

Fernandez e Leopard tornano in alto

Ricordate la vicenda, inevitabilmente ha fatto parecchio scalpore. Alla fine delle prime prove libere dell'ultimo GP Ungheria al Balaton Park, era arrivato l'incredibile colpo di scena. Ad Adrian Fernandez erano stati rimossi tutti i risultati prima di Thailandia, Brasile, Stati Uniti, Spagna con un primo comunicato, per poi aggiungere le squalifiche anche per i GP in Francia e Catalunya. Questo perché lui e la squadra erano finiti al centro di un "caso motori manomessi", due nello specifico, che quindi aveva portato alla pesantissima squalifica di ben sei GP, sostanzialmente compromettendo la situazione nella classifica generale. La squadra aveva subito annunciato ricorso e la Corte d'Appello ha emesso il suo verdetto favorevole, una vittoria importante per il team Moto3.

Ora Fernandez e Leopard si riprendono anche i due podi precedentemente rimossi: riecco i secondi posti di Jerez in Spagna e di Le Mans in Francia. Non solo: Quiles è appunto campione del mondo dallo scorso GP in Indonesia, ma le altre posizioni sono ancora matematicamente più che possibili per Fernandez. Ci sono potenzialmente ancora 125 punti in ballo: Alvaro Carpe 4° dista 9 lunghezze, Brian Uriarte 3° è a +28 e David Almansa 2° è a 69 punti di distacco. Vedremo come andranno le gare, ma possiamo attenderci altri colpi di scena prima del gran finale a Valencia.

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