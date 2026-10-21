Raul Fernandez, il retroscena: l'ultimatum del manager a Trackhouse

Dopo il secondo posto nel campionato Moto2 2021, Raul Fernandez ha ottenuto la promozione in MotoGP con KTM Tech3. Nel suo anno da rookie ha faticato non poco, chiudendo 22esimo in sella alla RC16. Ma Aprilia ci ha visto giusto a puntare sul giovane talento madrileno e nel 2023 ha preso tra le mani la RC16.

L'ascesa di Fernandez

Raul ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP nel 2025, al GP d'Australia. Nello stesso anno è salito di nuovo sul podio nella gara finale a Valencia, confermando una crescita esponenziale. La stagione 2026 si è aperta subito col botto, con due podi nel weekend d'apertura in Thailandia, ancora sul podio ad Assen e al Sachsenring, vittoria a Silverstone e ancora un secondo posto in Indonesia. Il pilota del team Trackhouse è adesso al settimo posto in classifica generale con 236 punti, ad un passo da 'Diggia' (245), Acosta (258) e Ogura (259).

Il rinnovo con Trackhouse

Paradossalmente, fino ad agosto Raul Fernandez era senza contratto per il 2027. Solo il 5 agosto la squadra americana ha ufficializzato il rinnovo per altri due anni. Paco Sanchez, manager del 26enne pilota spagnolo, ha spiegato perché le trattative con Trackhouse Racing si sono prolungate più del dovuto. KTM Tech3 aveva avanzato un'offerta, poi tramontata. "Ho parlato con tutti i produttori. Pian piano, le porte si sono chiuse e per alcuni l'accordo era vicino alla chiusura, ma alla fine hanno scelto un altro pilota", ha detto Sanchez. "Nel weekend di Assen KTM mi ha contattato e ci ha fatto un'offerta per Tech3. Abbiamo avuto un incontro con il proprietario del team e abbiamo ricevuto un'offerta. Solo allora Trackhouse ha reagito con un'offerta vincolante, pare ci fosse un vuoto di potere all'interno...".

L'ultimatum di Paco Sanchez

Infatti Davide Brivio lascerà il team a stelle e strisce alla fine di questo campionato MotoGP. "Non era chiaro chi fosse responsabile delle proroghe del contratto dei piloti. Justin Marks aveva partecipato solo a due gare quell'anno fino a quel momento, la terza era stata quella di Silverstone. E ovviamente non ha esperienza in MotoGP", ha detto Sanchez. "Ha dovuto ristrutturare una squadra che aveva vacillato un po' dopo l'annuncio della partenza di Davide (Brivio). Poi ha dovuto cercare un team manager, ed è proprio questo che ha ritardato la loro decisione. Ma quando abbiamo avuto l'opportunità di passare a KTM, abbiamo dato loro un ultimatum e la loro reazione è stata immediata. Hanno messo un contratto sul tavolo, l'intenzione di Raul è sempre stata quella di restare".

Un progetto ambizioso