MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Raul Fernandez, il retroscena: l'ultimatum del manager a Trackhouse

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Raul Fernandez
Seguici su Google News
Dopo il secondo posto nel campionato Moto2 2021, Raul Fernandez ha ottenuto la promozione in MotoGP con KTM Tech3. Nel suo anno da rookie ha faticato non poco, chiudendo 22esimo in sella alla RC16. Ma Aprilia ci ha visto giusto a puntare sul giovane talento madrileno e nel 2023 ha preso tra le mani la RC16.

L'ascesa di Fernandez

Raul ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP nel 2025, al GP d'Australia. Nello stesso anno è salito di nuovo sul podio nella gara finale a Valencia, confermando una crescita esponenziale. La stagione 2026 si è aperta subito col botto, con due podi nel weekend d'apertura in Thailandia, ancora sul podio ad Assen e al Sachsenring, vittoria a Silverstone e ancora un secondo posto in Indonesia. Il pilota del team Trackhouse è adesso al settimo posto in classifica generale con 236 punti, ad un passo da 'Diggia' (245), Acosta (258) e Ogura (259).

Il rinnovo con Trackhouse

Paradossalmente, fino ad agosto Raul Fernandez era senza contratto per il 2027. Solo il 5 agosto la squadra americana ha ufficializzato il rinnovo per altri due anni. Paco Sanchez, manager del 26enne pilota spagnolo, ha spiegato perché le trattative con Trackhouse Racing si sono prolungate più del dovuto. KTM Tech3 aveva avanzato un'offerta, poi tramontata. "Ho parlato con tutti i produttori. Pian piano, le porte si sono chiuse e per alcuni l'accordo era vicino alla chiusura, ma alla fine hanno scelto un altro pilota", ha detto Sanchez. "Nel weekend di Assen KTM mi ha contattato e ci ha fatto un'offerta per Tech3. Abbiamo avuto un incontro con il proprietario del team e abbiamo ricevuto un'offerta. Solo allora Trackhouse ha reagito con un'offerta vincolante, pare ci fosse un vuoto di potere all'interno...".
Raul Fernandez

L'ultimatum di Paco Sanchez

Infatti Davide Brivio lascerà il team a stelle e strisce alla fine di questo campionato MotoGP. "Non era chiaro chi fosse responsabile delle proroghe del contratto dei piloti. Justin Marks aveva partecipato solo a due gare quell'anno fino a quel momento, la terza era stata quella di Silverstone. E ovviamente non ha esperienza in MotoGP", ha detto Sanchez. "Ha dovuto ristrutturare una squadra che aveva vacillato un po' dopo l'annuncio della partenza di Davide (Brivio). Poi ha dovuto cercare un team manager, ed è proprio questo che ha ritardato la loro decisione. Ma quando abbiamo avuto l'opportunità di passare a KTM, abbiamo dato loro un ultimatum e la loro reazione è stata immediata. Hanno messo un contratto sul tavolo, l'intenzione di Raul è sempre stata quella di restare".

Un progetto ambizioso

Trackhouse ha un progetto ambizioso per il futuro, come dimostra l'arruolamento di Enea Bastianini. Ai box, la squadra sarà diretta da Francesco Guidotti, anch'egli manager di grande esperienza. Non solo. Di pochi giorni fa l'annuncio che la società di investimenti nel settore sportivo e dell'intrattenimento con sede a Londra, 1936, è diventata azionista del team MotoGP Trackhouse, con obiettivi prestigiosi sia in termini sportivi che commerciali.

Leggi anche

Joan Mir-Gresini: lo zampino di Dall'Igna dietro la firmaJoan Mir-Gresini: lo zampino di Dall'Igna dietro la firma
Marc Marquez... c'è da preoccuparsi? Il motivo delle flessioni in pistaMarc Marquez... c'è da preoccuparsi? Il motivo delle flessioni in pista
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Raul Fernandez

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

honda-motogp-2026
MotoGP

Honda in emergenza e tanti assenti: l’allarme infortuni scuote la MotoGP

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez, il ritiro si avvicina: "Prima mi sentivo un supereroe"

MotoGP: Aspar "Marquez di testa è più forte di Rossi"
MotoGP

Aspar: «La forza mentale di Márquez? Rossi non avrebbe potuto eguagliarla»

Altre notizie

MotoGP

MotoGP 2026, Marquez e Martin separati da due punti: Phillip Island può cambiare la corsa al titolo?

Racing Team
honda-motogp-2026

Honda in emergenza e tanti assenti: l’allarme infortuni scuote la MotoGP

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez, il ritiro si avvicina: "Prima mi sentivo un supereroe"

MotoGP
aprilia-tuareg-racing-tt-rally-cup-european-champion

Aprilia regina dell'Europeo Tout Terrain Rally Cup, debutto da sogno

In Pista
leopard-moto3-fernandez-update

Squalifiche tolte, Fernandez ritrova punti e podi: classifica Moto3 riaperta

In Pista

Articoli popolari

MotoGP: Maverick Vinales le traversie

Maverick Viñales, dieci vittorie in MotoGP e quattro rotture: perché rischia di restare senza moto nel 2027

MotoGP
Joan Mir

Joan Mir-Gresini: lo zampino di Dall'Igna dietro la firma

MotoGP
MotoGP: Aprilia saprà gestire quattro piloti nel finale Mondiale?

Óscar Haro: "Marc Márquez sa gestire, Aprilia avere quattro punte è veleno"

MotoGP
Novità: BMW M1000RR model year 2027

BMW M 1000 RR 2027, arriva il telaio M Motorsport di terza generazione: 1,3 kg in meno e più feeling in pista

Novità
BSB Brands Hatch Main

Un weekend a Brands Hatch: perché il British Superbike Championship è l’invidia del mondo

Storie di Moto
Privacy and cookie settings

Loading