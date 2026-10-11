Poker Aprilia, Bezzecchi in trionfo e Martin nuovo leader del Mondiale. Marquez in difesa, Ducati cercherà riscatto in Australia.
Marco Bezzecchi
torna a vincere, sua la gara MotoGP del Gran Premio d'Indonesia 2026. Prestazione fantastica del pilota Aprilia, che alla partenza era rimasto dietro a Raul Fernandez e che poi ha scelto il momento giusto per attaccare. La sua ultima vittoria risaliva al 31 maggio, quando si impose al Mugello nel GP d'Italia. Il trionfo di oggi gli permette di portarsi a 52 punti dal leader della classifica generale, Jorge Martin, oggi terzo al traguardo al Mandalika International Circuit.
Sul secondo gradino del podio Raul Fernandez, scattato dalla pole position e autore di una gara strepitosa, considerando anche che ha corso con due dita fratturate nella mano destra a causa dell'incidente con Bezzecchi nella sprint race
. Ai Ogura, quarto, completa il poker Aprilia. La RS-GP26 era la moto migliore in Indonesia, non c'è dubbio. Marc Marquez ha concluso la gara al sesto posto, sconfitto anche dalla KTM di Pedro Acosta. Il pilota Ducati ha perso la leadership nella classifica generale MotoGP, però sono solo 2 i punti che lo separano da Martin: i giochi per il titolo mondiale MotoGP sono apertissimi. Il prossimo gran premio sarà in Australia, a Phillip Island, nel weekend 23-25 ottobre.
Mondiale MotoGP: le nuove classifiche piloti e costruttori
CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
- Jorge Martin 355 punti
- Marc Marquez 353 punti
- Marco Bezzecchi 309 punti
- Ai Ogura 259
- Pedro Acosta 258
- Fabio Di Giannantonio 245
- Raul Fernandez 236
- Alex Marquez 172
- Pecco Bagnaia 166
- Fermin Aldeguer 125
- Enea Bastianini 122
- Luca Marini 108
- Brad Binder 104
- Fabio Quartararo 74
- Diogo Moreira 74
- Franco Morbidelli 59
- Johann Zarco 51
- Joan Mir 33
- Jack Miller 28
- Alex Rins 25
- Toprak Razgatlioglu 18
- Maverick Vinales 12
- Iker Lecuona 9
- Augusto Fernandez 6
- Pol Espargaro 5
- Somkiat Chantra 3
- Takaaki Nakagami 3
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
- Aprilia 503 punti
- Ducati 491 punti
- KTM 311
- Honda 165
- Yamaha 97
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