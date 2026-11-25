28 campioni, un solo casco: all'asta un pezzo unico che riunisce le leggende della MotoGP, del TT e della Superbike.

Arai RX-7 rosso firmato da ben 28 piloti tra leggende del Motomondiale, del Tourist Trophy dell'Isola di Man, del WorldSBK e del British Superbike. No non è uno scherzo, ma è quello che si può trovare all'asta sulla piattaforma Opening Stint. Fino a domani, visto che chiuderà il 26 novembre alle ore 21:00. Un cascorosso firmato da bentra leggende del Motomondiale, del Tourist Trophy dell'Isola di Man, del WorldSBK e del British Superbike. No non è uno scherzo, ma è quello che si può trovare all'asta sulla piattaforma Opening Stint. Fino a domani, visto che chiuderà il 26 novembre alle ore 21:00.

Storia, dettagli e dotazione

Come si legge sul sito ufficiale, il casco è stato raccolto da un ex dipendente Honda Racing che dal 2006 al 2013 ha lavorato presso la sede del team a Louth, nel Lincolnshire (con una lettera che ne attesta l'effettivo impiego). Questo lavoro gli ha permesso di conoscere i piloti le cui firme sono presenti sul casco. Il certificato è su carta intestata della Honda Racing ed è stato scritto e firmato dallo stesso ex dipendente, in qualità di coordinatore delle vendite della Honda Racing. Sei dei nomi presenti sul certificato, tra cui Agostini e Fogarty, sono stampati su etichette aggiunte all'elenco.

Il casco è all'asta con teca espositiva in Perspex, una guida stampata che indica la posizione di ogni firma e un certificato redatto dal precedente proprietario. Le condizioni sono definite eccellenti dal venditore, peccato non ci siano foto che ritraggono i singoli momenti delle firme... Non manca anche un dettaglio benefico: il casco presenta anche gli adesivi Arai del TT dell'Isola di Man 2013, distribuiti nel paddock ai piloti in cambio di donazioni alla Joey Dunlop Foundation.

Volete qualche nome?