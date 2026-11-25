Un Arai RX-7 con 28 firme leggendarie: casco da sogno all’astaStorie di Moto
28 campioni, un solo casco: all'asta un pezzo unico che riunisce le leggende della MotoGP, del TT e della Superbike.
Un casco Arai RX-7 rosso firmato da ben 28 piloti tra leggende del Motomondiale, del Tourist Trophy dell'Isola di Man, del WorldSBK e del British Superbike. No non è uno scherzo, ma è quello che si può trovare all'asta sulla piattaforma Opening Stint. Fino a domani, visto che chiuderà il 26 novembre alle ore 21:00.
Storia, dettagli e dotazione
Come si legge sul sito ufficiale, il casco è stato raccolto da un ex dipendente Honda Racing che dal 2006 al 2013 ha lavorato presso la sede del team a Louth, nel Lincolnshire (con una lettera che ne attesta l'effettivo impiego). Questo lavoro gli ha permesso di conoscere i piloti le cui firme sono presenti sul casco. Il certificato è su carta intestata della Honda Racing ed è stato scritto e firmato dallo stesso ex dipendente, in qualità di coordinatore delle vendite della Honda Racing. Sei dei nomi presenti sul certificato, tra cui Agostini e Fogarty, sono stampati su etichette aggiunte all'elenco.
Il casco è all'asta con teca espositiva in Perspex, una guida stampata che indica la posizione di ogni firma e un certificato redatto dal precedente proprietario. Le condizioni sono definite eccellenti dal venditore, peccato non ci siano foto che ritraggono i singoli momenti delle firme... Non manca anche un dettaglio benefico: il casco presenta anche gli adesivi Arai del TT dell'Isola di Man 2013, distribuiti nel paddock ai piloti in cambio di donazioni alla Joey Dunlop Foundation.
Volete qualche nome?
Reggetevi forte, parliamo di leggende iconiche di un tempo e di anni più vicini a noi. Non può mancare Giacomo Agostini, il 15 volte campione del mondo nel Motomondiale, seguono poi il 5 volte iridato 500cc Mick Doohan, il 4 volte campione Superbike Carl Fogarty, l'iridato MotoGP 2006 Nicky Hayden. Ne aggiungiamo qualche altro: Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Toprak Razgatlioglu, Jim Redman, Pierfrancesco Chili, Jamie Whitham, Simon Crafar, John McGuinness, Michael Rutter, Steve Plater, Keith Amor, Cameron Donald, Gary Johnson, Glen Richards, Peter Hickman, Michael Laverty, Josh Brookes, Shakey Byrne, John Kirkham, Steve Brogan, Jason O’Halloran, Alex Lowes, Roger Marshall, Ryuichi Kiyonari.
-> Maggiori informazioni su openingstint.com