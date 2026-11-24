A Portimao l'Aprilia ha centrato una doppia vittoria con Marco Bezzecchi, con Jorge Martin e Raul Fernandez che hanno chiuso il podio. Un weekend di MotoGP davvero impeccabile per la Casa di Noale, se non fosse per i festeggiamenti iridati di Ducati e Marc Marquez. Ma c'è ancora in ballo il Mondiale Costruttori, dove il team di Massimo Rivola arriverà con 9 punti di vantaggio a Valencia.

Onore a Marc Marquez

Massimo Rivola rende onore al rivale Marc Marquez, consapevole della grande stagione che ha disputato. L'amministratore delegato di Aprilia Racing si è congratulato con il campione di Cervera, che ha raggiunto quota dieci titoli in carriera (l'ottavo in MotoGP). "È un weekend meraviglioso e Marc merita i complimenti. Alla fine, non possiamo soffermarci su quello che è successo in questa gara o durante questo weekend. Nel corso della stagione ha fatto qualcosa di assolutamente speciale. È un pilota speciale e se l'è meritato", ha ammesso a Sky Sport MotoGP.

Il bicchiere mezzo pieno...

Abbiamo confermato di essere la squadra che vince il campionato, questo è davvero fantastico". D'altro canto, l'Aprilia ha molti motivi per essere soddisfatta, sia del GP del Portogallo che per il campionato 2026. Ha conquistato il titolo per Team ed è prima nel Mondiale Costruttori . Segno che a Noale hanno lavorato in modo quasi impeccabile e gettato le basi per un futuro rigoglioso. "".

Uno dei protagonisti principali di Portimao è stato Marco Bezzecchi, che ha completato un weekend perfetto conquistando tutti i 37 punti disponibili. Una prestazione che Rivola si aspettava da tempo, finora non riuscita per errori personali o sfortuna. Il 'Bez' ha saputo canalizzare l'impulsività che aveva all'inizio di questa stagione MotoGP, "che lo portava a commettere errori, come quello di Assen. Lì aveva velocità, ma non riusciva ad accettare di dover aspettare qualche giro (per attaccare, ndr)".

Si riparte dal 'Bez'

Questa evoluzione sarà importante anche per il 2027. Con l'addio di Jorge Martin all'Aprilia dopo Valencia, Bezzecchi avrà un ruolo ancora più rilevante all'interno del box. Questo non preoccupa Rivola, che è già ben consapevole delle doti di leadership dell'italiano. E al suo fianco si ritroverà l'amico di Academy, Pecco Bagnaia. "Marco ha dimostrato di essere un vero leader in pista, ai box e anche fuori pista. E non è una cosa che si vede tutti i giorni in un pilota".

A Valencia bisognerà portare in bacheca il Titolo Costruttori e poi sarà già tempo di pensare al 2027. Bezzecchi e Bagnaia condivideranno il box in una stagione segnata dai nuovi regolamenti tecnici della MotoGP. Rivola ha espresso grande fiducia nel potenziale del suo team: "Saremo sicuramente una squadra completamente italiana e molto forte. Anche se, a causa delle gomme o perché il nostro progetto è ancora un po' meno sviluppato rispetto ad altri, ci vorrà un po' più di tempo prima che arrivi la competitività. Ma sono assolutamente tranquillo".

Aprilia e il prossimo step

La sconfitta nello scontro diretto con la Ducati di Marquez spinge gli uomini di Noale a fare ammenda. Rivola è CEO di Aprilia Racing dal 2019 e da allora il marchio è passato dall'essere un costruttore di secondo piano della MotoGP a diventare, probabilmente, il suo punto di riferimento tecnico. La RS-GP di Aprilia vanta forse l'aerodinamica più avanzata del 2026, il reparto ingegneristico dell'azienda è stato responsabile di numerose innovazioni, soprattutto negli ultimi quattro anni.

Ma ci sono errori da correggere, assolutamente, sia in pista che ai box. Bezzecchi aveva 102 punti di vantaggio su Marc dopo il GP d'Italia. Martin era avanti di 40 punti dopo Silverstone. Poi il declino nel finale di campionato. Dopo la Sprint di Portimao Rivola ha ammesso di affrontare il weekend iberico senza una strategia. Sarà forse questo il vero punto debole dell'Aprilia? "Affrontiamo ogni singola gara cercando di dare il massimo, senza una strategia precisa, a dire il vero", ha risposto l'ingegnere veneto. "Questo è uno sport in cui, se si adotta una strategia, è probabile che si fallisca, quindi è meglio non esagerare!".