Marquez campione, per Bezzecchi e Martin la corsa al titolo piloti è conclusa ufficialmente: ma Aprilia ha ancora qualcosa per cui lottare nel finale di Mondiale 2026.

La casa di Noale ha messo tre RS-GP26 sul podio della gara MotoGP a Portimao, ma non è bastato per evitare che Marc Marquez vincesse il suo decimo titolo mondiale. Tuttavia, la vittoria di Marco Bezzecchi, il secondo posto di Jorge Martin e il terzo di Raul Fernandez confermano la bontà del progetto Aprilia. Con qualche errore in meno, si poteva pensare di battere Marquez o almeno di lottare fino a Valencia. Ma ormai quell'obiettivo è sfumato e bisogna concentrarsi su ciò che è ancora alla portata.

Aprilia può togliere il titolo costruttori a Ducati

Dopo aver vinto il suo primo titolo mondiale team in MotoGP, la casa di Noale ha la concreta possibilità di aggiudicarsi anche quello costruttori. I risultati della gara a Portimao le hanno permesso di effettuare il sorpasso in classifica sulla Ducati, ora a -9 punti. Il prossimo weekend il Motomondiale corre l'ultimo gran premio del calendario 2026 a Valencia e Aprilia cercherà di conquistare anche quel trofeo, sarebbe il primo della sua storia in MotoGP. Una bella soddisfazione, dato che Ducati se lo è aggiudicato ininterrottamente dal 2020 in poi.

Bezzecchi punta Martin nella classifica piloti