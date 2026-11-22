Aprilia piena di rimpianti, ma rilancia: a Valencia può ancora fare uno scherzetto a DucatiMotoGP
Marquez campione, per Bezzecchi e Martin la corsa al titolo piloti è conclusa ufficialmente: ma Aprilia ha ancora qualcosa per cui lottare nel finale di Mondiale 2026.
La casa di Noale ha messo tre RS-GP26 sul podio della gara MotoGP a Portimao, ma non è bastato per evitare che Marc Marquez vincesse il suo decimo titolo mondiale. Tuttavia, la vittoria di Marco Bezzecchi, il secondo posto di Jorge Martin e il terzo di Raul Fernandez confermano la bontà del progetto Aprilia. Con qualche errore in meno, si poteva pensare di battere Marquez o almeno di lottare fino a Valencia. Ma ormai quell'obiettivo è sfumato e bisogna concentrarsi su ciò che è ancora alla portata.
Aprilia può togliere il titolo costruttori a Ducati
Dopo aver vinto il suo primo titolo mondiale team in MotoGP, la casa di Noale ha la concreta possibilità di aggiudicarsi anche quello costruttori. I risultati della gara a Portimao le hanno permesso di effettuare il sorpasso in classifica sulla Ducati, ora a -9 punti. Il prossimo weekend il Motomondiale corre l'ultimo gran premio del calendario 2026 a Valencia e Aprilia cercherà di conquistare anche quel trofeo, sarebbe il primo della sua storia in MotoGP. Una bella soddisfazione, dato che Ducati se lo è aggiudicato ininterrottamente dal 2020 in poi.
Bezzecchi punta Martin nella classifica piloti
Per quanto riguarda la classifica piloti, Bezzecchi ha ancora la possibilità di essere vice-campione, dato che il suo distacco da Martin si è ridotto a 2 punti. Nell'ultimo GP a Valencia sarà interessante seguire anche questo duello interno Aprilia, anche se per entrambi i piloti il secondo posto sarebbe una magra consolazione in un 2026 nel quale avevano una RS-GP26 da titolo. I rimpianti più grandi li ha il riminese, che dopo la vittoria al Mugello era il leader della classifica generale con 102 punti di vantaggio su Marquez, che ai tempi non era neppure il miglior pilota Ducati. Poi sappiamo quali errori ha commesso Bezzecchi. In ogni caso, per il team di Noale è qualcosa di storico avere due piloti nei primi tre posti del mondiale MotoGP.
Leggi anche
-> Segui Corsedimoto anche sul profilo Instagram