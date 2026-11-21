La riscossa di Noale scuote la MotoGP: Aprilia strappa il titolo a squadre a Ducati, il primo della sua storia, e sogna un’altra impresa.

L'imprevedibile errore di Marquez può essere sistemato domani, intanto oggi Aprilia coglie un traguardo importante. Arriva il trionfo nella classifica a squadre, un primo traguardo che quindi scalza il team factory Ducati. La Rossa infatti aveva portato a casa il titolo con costanza dal 2021 al 2025 (tra squadra ufficiale e team satellite), quindi fino all'anno scorso, mentre quest'anno ecco il colpo di coda... E nemmeno la classifica costruttori è al sicuro, visto che dopo la MotoGP Sprint a Portimao abbiamo Aprilia a soli tre punti da Ducati! Non solo l'iride di Marc Marquez in ballo (prossimo comunque alla chiusura dei giochi nonostante la caduta odierna), ma c'è anche il titolo tra le case ancora in ballo, e il marchio di Noale vuole almeno strappare questo risultato alla rivale di Borgo Panigale. Ecco la situazione dopo la mini-gara del sabato in Portogallo.

Aprilia festeggia il primo titolo a squadre

Il bottino totale di Aprilia è di 745 punti, sommando i 376 di Jorge Martin ed i 369 di Marco Bezzecchi, vincitore della Sprint odierna. Il vantaggio diventa quindi incolmabile per gli avversari, cosa che quindi consacra Aprilia Racing tra le squadre e scalza Ducati per la prima volta dal 2021, interrompendo il digiuno dal glorioso 2007 (Stoner-Capirossi). Dobbiamo essere precisi: Ducati Lenovo Team ha trionfato nel periodo 2021-2022 e 2024-2025, nel 2023 è stata la volta dell'allora team satellite Prima Pramac Racing. Stavolta si cambia proprio costruttore, anzi come detto è ancora apertissima la sfida tra marchi visto che ora Ducati comanda con 576 punti mentre Aprilia insegue a 573 punti. Sarà una domenica infuocata, c'è ancora tutto in ballo!

MotoGP Portimao, la classifica a squadre