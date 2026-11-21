Novità dell'ultima ora sulla programmazione del sabato del GP del Portogallo: la gara corta che potrebbe decidere l'assegnazione del titolo piloti 2026 viene anticipata.

Le Qualifiche MotoGP in Portogallo sono terminate con una fantastica pole position di Marco Bezzecchi, che ha siglato il nuovo tempo record dell'Autodromo Internacional do Algarve rifilando quasi mezzo secondo a Marc Marquez . Al termine della Q2 c'è stata anche una comunicazione ufficiale riguardante l'orario di partenza della sprint race, che è stato anticipato di mezzora a causa delle previsioni meteo negative (pioggia intensa). Onde evitare rischi legati alla sicurezza, è stato deciso di partire alle ore 14:30 (le 15:30 italiane) invece che alle 15 (16 italiane).

Non cambia solamente l'orario della Sprint MotoGP, vengono anticipate di mezzora tutte le sessioni pomeridiane, quindi anche le Qualifiche della Moto3 (13:15 italiane) e della Moto2 (14:10 italiane). Una decisione saggia. Ricordando quanto successo a Phillip Island, dove non c'erano le condizioni affinché l'elicottero di soccorso potesse volare, è stato giusto anticipare l'azione in pista.

GP Portogallo: Marquez può vincere il decimo titolo

Oggi pomeriggio può verificarsi un momento storico, ovvero la conquista del decimo titolo mondiale da parte di Marquez. Il campione in carica ha ben 60 punti di vantaggio su Jorge Martin e 74 su Bezzecchi, nella sprint gli basta guadagnare 2 punti su Martinator e non perderne 12 da Bez per festeggiare già oggi. Se vincerà la corsa, non dovrà preoccuparsi dei risultati dei rivali, sarà campione. Altrimenti, ecco le combinazioni per ottenere la decima corona iridata MotoGP nella giornata odierna:

Marquez 2°, Martin 3°

Marquez 3°, Martin 5°

Marquez 4°, Martin 6°

Marquez 5°, Martin 7°

Marquez 6°, Martin 8°

Marquez 7°, Martin 9°

Marquez 8°, Martin fuori dai punti.

Martinator nelle Qualifiche non è andato oltre il settimo tempo, quindi partirà dalla terza fila. Non sembra essere super efficace all'Autodromo Internacional do Algarve, dove è soprattutto l'ultimo settore a rappresentare un problema per lui. Per quello che si è visto finora, Marquez non dovrebbe avere troppi problemi a guadagnare i 2 punti che gli servono nei confronti del connazionale.