Il pilota spagnolo non sa ancora cosa farà nel 2027, ma non è interessato a qualcosa che non riguardi la MotoGP. Ha anche mandato una nuova frecciatina a KTM.

Per Maverick Vinales il 2026 è stato un anno pesantemente negativo, non ci sono dubbi. Ha iniziato la stagione avendo ancora postumi dell'infortunio alla spalla sinistra rimediato al Sachsenring nel 2025, è stato operato dopo il ritiro anticipato dal GP degli Stati Uniti e al rientro non è mai stato davvero al 100% della condizione fisica. Sempre per i problemi alla spalla ha saltato altri quattro gran premi (Silverstone, Aragon, Misano e Spielberg) e in mezzo a questa situazione c'è stato anche il burrascoso divorzio con KTM, che ha deciso di non confermarlo per il 2027.

Vinales, nuova frecciata a KTM

Il pilota del team Tech3 è a Portimao per il penultimo appuntamento del calendario MotoGP 2026 e ha confermato di non avere ancora una sistemazione per il prossimo anno: "Al momento non ci sono offerte - riporta Speedweek - ma ovviamente mi interessa correre di nuovo in MotoGP il prossimo anno. Ora non ho alcun interesse a fare altro in un altro paddock. La mia unica motivazione è sempre stata quella di diventare campione del mondo in MotoGP. Ho subordinato tutto il resto a questo obiettivo".

Vinales punge ancora KTM: il contratto firmato è sparito?

Non ci sono posti sulla griglia MotoGP 2027, quindi Vinales può solo valutare un altro ruolo per rimanere legato alla top class. All'Autodromo Internacional do Algarve non ha risparmiato una nuova frecciatina a KTM, che a suo avviso lo ha illuso e poi scaricato: "Il fatto di non aver raggiunto il mio obiettivo principale mi delude meno della situazione con la KTM. Da dicembre scorso ero partito dando per scontato qualcosa, e poi quest'estate ho scoperto dai media che era tutto completamente diverso. Avevo firmato un contratto, e ora non c'è più. Questa è la grande delusione".

Dopo le ultime gare - aggiunge lo spagnolo - la mia priorità principale è recuperare completamente dall'infortunio alla spalla. Guidare in queste condizioni non è divertente. Poi vedrò se si presenteranno altre opportunità". KTM ha fornito una versione diversa, spiegando che non c'era alcun contratto firmato e che era tutto subordinato al suo pieno recupero fisico, oltre ai risultati. Maverick ripete qualcosa di diverso, che c'era un contratto firmato , ma ormai i giochi sono fatti: "- aggiunge lo spagnolo -".

Diventerà terzo pilota MotoGP?

Correre in un campionato diverso da quello MotoGP non è qualcosa che prende in considerazione, lo ha ribadito in più occasioni. Però per restare nel mondo MotoGP l'unica possibilità è quella di diventare tester di un costruttore, così da continuare a guidare prototipi e farsi trovare pronto in caso di sostituzione.

A proposito dell'ipotesi di diventare un pilota sostituto, Vinales si è dichiarato aperto: "Certo, sarebbe un'alternativa. Voglio correre in MotoGP - riporta Marca - e troverò un modo per farlo. Se fossi un freelance, sarebbe perfetto. Magari potrei farlo tutto l'anno, provare tutte le moto e dire: 'Beh, questa mi piace, proverò restare lì'. Ma non credo che un costruttore te lo permetterebbe, vero?".