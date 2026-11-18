Il due volte campione del mondo Superbike non pensa al fatto al ritiro: contatti in corso per gareggiare negli Stati Uniti o in Gran Bretagna.

La carriera di Alvaro Bautista non è affatto conclusa. Il 21 novembre compirà 42 anni, però il pilota spagnolo non intende appendere il casco al chiodo. Non è stato confermato dal team Barni Racing e non ha ottenuto un altro posto sulla griglia del Mondiale Superbike, ma nel 2027 lo rivedremo comunque in pista. Si tratta di capire dove.

Superbike, Bautista valuta le opzioni per il futuro

Alvaro Bautista: MotoAmerica e BSB le opzioni per il futuro

Intervistato dai colleghi di Speedweek, il due volte iridato SBK ha ammesso di avere più possibilità per il 2027: "È vero che ho allacciato dei contatti per correre in America. Ho chiesto informazioni anche sul BSB. Da CFMOTO, invece, non ho ricevuto un’offerta concreta, ma so che c’è qualcosa nell’aria. Una cosa è certa: l’anno prossimo correrò. La moto che conosco meglio è la Ducati, per questo la preferisco. Ma non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo".

CFMOTO ha già deciso di approdare nel Mondiale Superbike e lo farà in pianta stabile dal 2028, ma potrebbe fare una o più apparizioni già nel 2027. L'ultimo round a Shanghai rappresenta l'occasione perfetta per il debutto, però non è escluso che la V4 SR-RR esordisca ancora prima. I piani non sono definiti. Era trapelata la possibilità che Bautista diventasse collaudatore CFMOTO prima dell'esordio ufficiale in gara. Non essendoci ancora un'offerta concreta, le opzioni MotoAmerica e il BSB sono prese fortemente in considerazione dallo spagnolo: "La realtà - ha ammesso - è che se voglio correre devo passare al MotoAmerica o al BSB. Altrimenti devo restare a casa".

È emerso il nome di un team del campionato MotoAmerica Superbike che lo vorrebbe con sé e Alvaro ha anche svelato di essere stato contattato da Toni Elias, suo ex collega nel Motomondiale e campione negli USA con Suzuki nel 2017: "È vero che il team Strack Racing mi ha contattato. Finora hanno gareggiato con la Yamaha, ma stanno valutando un cambio di marca. Stanno preparando tutto, ma non so esattamente a che punto siano le trattative. Vorrei firmare un contratto già a novembre, così da poter trascorrere le festività natalizie in tranquillità. Toni Elias mi ha scritto già tre mesi fa dicendomi di andare negli Stati Uniti".

MotoAmerica e SBK: niente zavorre per Alvaro

Correre in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, sapendo di non dover fare i conti con nessuna regola che gli imponga di correre con una zavorra, è qualcosa che stuzzica Bautista: "BSB e MotoAmerica sono di alto livello, non si tratta di normali campionati nazionali. I circuiti sono diversi, così come le norme tecniche. Fortunatamente, in queste serie non devo correre con zavorre aggiuntive. Questo mi dà la possibilità di gestire la mia moto al meglio. Lì posso gareggiare alle stesse condizioni di tutti gli altri".