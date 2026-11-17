Corsedimoto ha intervistato Denis Sacchetti per parlarci del futuro in SBK del team Go Eleven, che nel 2027 affronta nuove sfide importanti.

Archiviato il biennio con Andrea Iannone, il team Go Eleven ha risputato una buona stagione Superbike 2026 con il nuovo arrivato Lorenzo Baldassari, confermato anche per l'anno prossimo. Il 2027 sarà un anno con diverse novità importanti per il campionato e una riguarda direttamente anche la squadra di Gianni Ramello, che raddoppierà le Ducati Panigale V4 R nel proprio box, affidando la seconda ad Albert Arenas, campione del mondo Supersport 2026. Il team manager Denis Sacchetti ha parlato di questo e non solo nell'intervista a Corsedimoto.

Superbike: Corsedimoto intervista Denis Sacchetti (Team Go Eleven)

Denis partiamo dall'ultimo annuncio del team Go Eleven, ovvero quello riguardante l'ingaggio di Arenas per il 2027. Perché avete deciso di puntare sullo spagnolo?

"L'abbiamo scelto perché secondo noi era il pilota più forte sul mercato. È un due volte campione del mondo, avendo vinto i titoli in Moto3 e in Supersport, categoria nella quale ha trionfato al primo anno. Viene da una stagione in cui ha dimostrato di essere molto costante e di commettere pochi errori, è sempre stato davanti. Penso abbia la competitività e l'esperienza necessarie per fare il salto in Superbike, se lo è meritato. Chiaramente, dovendo affrontare un cambiamento, Arenas avrà un primo periodo di adattamento e noi saremo i primi a non mettergli pressione. L'obiettivo primario è che lui si trovi bene con la moto e con la squadra, poi i risultati saranno una conseguenza. Già dalla prima volta in cui abbiamo parlato ho percepito che ha una mentalità da vincente e che ha voglia di adattarsi rapidamente alla nuova categoria. Tra l'altro, nel 2027 ci saranno tante novità per tutti, con l'arrivo della benzina unica, dei dischi freno carboceramici e soprattutto delle gomme Michelin. Vivremo un cambiamento epocale nel Mondiale SBK".

Arenas e Baldassarri formano una delle coppie più interessanti della griglia SBK 2027.

"Sì, sono molto contento della squadra che abbiamo. Oltre ad essere due ottimi piloti, Lorenzo e Albert sono due belle persone, due bravi ragazzi, professionali, ma anche giocosi quando è il momento di poterlo essere. Baldassarri veniva da un anno di MotoE dopo due annate difficili avute tra Superbike e Supersport, ha fatto un salto importante. È riuscito a conquistare dei buonissimi risultati, inclusi dei podi. Forse ha fatto più di quanto ci si aspettasse, perché quando l'abbiamo ingaggiato erano in tanti a storcere il naso. Invece, ha dimostrato di essere all'altezza del campionato e speriamo che nella sua seconda stagione con noi riesca a migliorare ancora. È un ragazzo alla mano, come lo è anche Arenas. Si conoscono e hanno un buon rapporto, penso che entrambi potranno ottenere buoni risultati".

Go Eleven: Sacchetti contento della coppia Baldassarri-Arenas per il 2027

Considerando le varie novità che ci saranno, fare previsioni sulla stagione 2027 è difficile.

"È praticamente impossibile. Anche prendendo solo il discorso delle gomme, Michelin e Pirelli richiedono uno stile di guida diverso. Storicamente, quella Pirelli è una gomma che ha tanto grip in edge e poi perde un po' in drive. Invece, storicamente, Michelin ha meno grip in edge e ne ha tanto in drive. Sono pneumatici con caratteristiche differenti, quindi richiedono stili di guida diversi e anche dei setup delle moto diversi. Bisognerà lavorare molto e chi capirà più velocemente la strada per sfruttare meglio le Michelin sarà avvantaggiato a inizio stagione. Lato Ducati servirà anche capire come andranno le cose con le varie penalizzazioni che potranno arrivare con il nuovo regolamento tecnico. Ovviamente, Ducati sta lavorando per farsi trovare pronta".

Anche Petrucci, Delbianco e Rins erano nella lista piloti del team Go Eleven per affiancare Baldassarri nel 2027.

"Arenas è sempre stato nei nostri pensieri, fin da quando abbiamo pensato di poter schierare una seconda moto. Poi è vero che abbiamo parlato anche con Rins, Petrucci e Delbianco, tutti profili molto validi. Se avessi avuto cinque moto, li avrei presi tutti! Petrucci è una grande persona e un grande pilota. Delbianco sta facendo cose fantastiche nel CIV e sarebbe bello vederlo all'opera anche nel Mondiale. Rins è un altro grande pilota, però anzitempo ha deciso di lasciare il motociclismo per intraprendere altri progetti, quindi i discorsi si erano interrotti per tale ragione. Avevamo parlato abbastanza con lui, però poi ci siamo fermati. Siamo felicissimi di aver ingaggiato Arenas, pensiamo sia la scelta migliore per il team Go Eleven".

Avere due Ducati sulla griglia deve essere una sfida molto stimolante per te e tutta la squadra.

"È una sfida importante per un team privato, perché devi fare fronte a dei costi che sono in continua crescita. Il lavoro da fare sarà doppio, ma dico anche che sarà tutto il doppio più bello. Io lo vedo come una grande motivazione, penso che a Phillip Island alla prima gara sarò molto emozionato per il fatto di avere due piloti Go Eleven sulla griglia. Raddoppiare il lavoro non mi spaventa, mi dà ancora più stimolo e mi carica. Ovviamente, bisogna stare sempre attenti ai costi, che negli ultimi anni sono aumentati parecchio. Sicuramente chi ci ha dato l'ultima spinta decisiva per fare questo passaggio e che dobbiamo ringraziare è Remo Gobbi di Pata, marchio che torna ad essere title sponsor della squadra. Abbiamo attinto anche materiale e un tecnico dal team MGM, che nel 2027 non sarà più sulla griglia Superbike".

A dicembre ci sarà un importante test a Valencia, quale sarà il vostro piano di lavoro?

“Abbiamo due situazioni diverse nel box. Con Arenas il primo obiettivo sarà lavorare sull’ergonomia, quindi cercare di cucirgli la moto addosso in modo tale che possa stare il più comodo possibile in sella quando è alla guida. Sarà un’uscita conoscitiva per lui, visto che salirà per la prima volta su una Superbike e avrà tante cose da apprendere. L’ideale sarebbe un colpo di fulmine… Lato Baldassarri il focus sarà diverso, perché lui ha già fatto un anno con noi, quindi conosce benissimo la squadra e la moto. Con lui andremo a provare subito la configurazione 2027 della Panigale, iniziando a cercare di capire il comportamento delle nuove gomme Michelin e che strada prendere in termini di setup, oltre alle risposte della moto alle varie modifiche riguardanti bilanciamento dei pesi, sospensioni eccetera. Con Michelin le risposte potrebbero essere diverse da quelle che avevamo con Pirelli. Noi proveremo per la prima volta i nuovi freni carboceramici Brembo, quindi sarà bello vedere come funzioneranno. Chiaramente, lavoreremo anche sulla configurazione del motore in relazione alla benzina che avremo nel 2027, diversa da quella che avevamo fino al campionato 2026. Ci sarà una benzina unica che dovremo iniziare a testare con le varie mappature motore e tutto il resto. Poi abbiamo anche qualche altra idea da provare, però i focus principali sono quelli che ho detto”.

Regolamento, SITA e calendario SBK

Cosa pensi delle novità regolamentari che verranno introdotte nel Mondiale Superbike 2027? Ovviamente, l’obiettivo è frenare Ducati e cercare di avere un campionato più equilibrato.

“Del mono-benzina sono molto contento, era una cosa che avevamo richiesto come SITA (Superbike Independent Team Association, nda), perché i costi del carburante erano aumentati eccessivamente in SBK. È vero che probabilmente la più svantaggiata da questa novità sarà proprio Ducati a livello di performance, quindi anche noi privati ci rimetteremo, però credo che fosse un passaggio obbligato per la nostra salute finanziaria. Per quanto riguarda il tema del Balance of Performance, con la possibile riduzione di flusso carburante e giri motore, si tratta sempre di un compromesso tra le varie case costruttrici. Io non credo molto nei regolamenti di BoF, penso che sarebbe più opportuno stimolare e avvantaggiare chi è più indietro consentendogli di lavorare per recuperare su chi ha avuto il merito di aver investito e lavorato bene per fare un prodotto competitivo. Ridurre il flusso carburante mette anche a rischio la salute dei motori, perché ci sono dei surriscaldamenti e delle criticità. Ovviamente, comprendo che i vertici stiano cercando di rendere la griglia più equilibrata e di avere gare più combattute. Avere più marchi che si giocano le prime posizioni è un vantaggio per tutti, il campionato genera più interesse nel pubblico e negli sponsor. Spero che la strada presa sia quella giusta per tutti”.

Da quando è stata creata la SITA, hai visto dei cambiamenti rispetto a prima?

“Sì, ha avuto degli effetti. Sono molto contento del rapporto che si è creato tra noi e i soggetti membri della Superbike Commission, quindi FIM, Dorna e MSMA. Credo che la SITA abbia permesso di creare un rapporto che prima era un po’ trascurato, siamo più ascoltati e c’è più apertura al confronto. L’obiettivo che abbiamo è quello di essere più coinvolti nelle decisioni che riguardano il futuro del campionato”.

Nel calendario del Mondiale Superbike 2027 ci sarà anche la Cina, portando così a due i round extra-europei. Sei contento della trasferta a Shanghai?

“Sono contentissimo di andare in Cina. Innanzitutto, è importante avere più gare extra-europee per una questione di sponsor. Poi i mercati asiatici sono forti in questo momento e possono dare un grande apporto al nostro campionato, è giusto andare là e vedere come possiamo beneficiarne. Sappiamo che a breve avremo costruttori cinesi sulla griglia SBK, quindi è importante favorire questo passaggio che può portare vantaggi al campionato”.