Pedro Acosta restano solo due Gran Premi di MotoGP in sella alla KTM, poi il suo futuro sarà in Ducati. Il talento di Mazarron condividerà il box con Marc Marquez, leader del campionato, da cui cercherà inizialmente di rubare insegnamenti utili. Si ritiene "fortunato" fra i piloti di nuova generazione, poiché sarà uno degli ultimi compagni di squadra del numero 93.

Il confronto con Marquez

"Sarò uno dei ragazzi più fortunati di questa nuova generazione, perché sarò uno degli ultimi a condividere un box con lui e ad imparare qualcosa", ha detto Pedro Acosta sul canale ufficiale MotoGP. Se da un lato si dice entusiasta, dall'altro sa che non sarà una sfida facile. Ma una situazione simile gli sarà utile per tenere alta la motivazione e puntare al titolo mondiale. "Senza dubbio, questa sarà la sfida più grande della mia carriera fino ad ora. D'altronde ho bisogno di una nuova sfida per rimanere motivato ed eliminare quelle scuse che ho sempre a portata di mano".

Sulla Ducati Desmosedici non avrà alibi, la Rossa si presenta come uno dei prototipi MotoGP più competitivi attualmente in griglia. "A volte, la cosa più facile è cercare una scusa. In realtà è il modo più semplice per capire se era davvero una scusa o semplicemente non ero abbastanza bravo". Il confronto con Marquez sarà un esame decisivo per la sua carriera. "Bisogna guardarsi allo specchio ed essere onesti", ha aggiunto Acosta. "È così che vedo questo nuovo capitolo della mia vita: stare davanti allo specchio e avere un dialogo interiore".

Ducati snodo cruciale della carriera

Non ci saranno attenuanti, anche dal punto di vista dei risultati. Il 22enne spagnolo ha firmato un biennale con la Casa di Borgo Panigale e già al secondo anno in rosso dovrà puntare al titolo iridato. "È chiaro che tutti vogliono vincere un titolo in MotoGP. Per me è lo stesso, avendo già vinto in Moto3 e Moto2. Voglio dimostrare che, anche quando si raggiunge la vetta di questo sport, non c'è bisogno di cambiare il modo di essere. Spero che, quando arriverà quel momento, potrò rimanere lo stesso di sempre e mostrare chi sono veramente”.