Il Mondiale Moto2 potrebbe aver cambiato padrone sotto i riflettori di Lusail. Izan Guevara si è fermato a cinque giri dalla fine per un problema tecnico, il primo ritiro della sua stagione, e Manuel González ne ha approfittato per portare il vantaggio in classifica a 13,5 punti. Alla vigilia di Portimao il pilota Pramac non si arrende, ma ammette che il guaio arriva da lontano: da tre weekend la sua moto è più lenta delle altre in rettilineo.

Una gara in salita fin dalla griglia

La domenica del maiorchino era cominciata male ancora prima del via. Una penalità lo aveva relegato in decima posizione, costringendolo a una rimonta nel traffico. L'avvio era stato promettente, poi gli avversari lo hanno scavalcato uno dopo l'altro finché il cedimento meccanico non ha chiuso i conti. González ha visto la bandiera a scacchi in sesta posizione: per la prima volta dal Gran Premio di San Marino, Guevara ha lasciato punti preziosi al rivale madrileno.

Lo stesso pilota ha descritto i sintomi avvertiti in gara: "Domenica sentivo chiaramente che qualcosa non andava. All'uscita della curva 6, quando passavo dalla prima alla seconda marcia, il motore esitava prima di rispondere di nuovo. Poi, a cinque giri dalla fine, mentre scalavo all'ingresso della curva 1, il cambio ha smesso di funzionare correttamente e ho dovuto ritirarmi. Ovviamente sono molto deluso perché meritavamo un risultato migliore, ma non voglio perdere di vista il lavoro che abbiamo fatto".

Il deficit nato in Malesia

Il problema non è nuovo. Dopo il tris di vittorie in Austria, Giappone e Indonesia, Guevara aveva già frenato a Sepang, dove si era fermato al quarto posto proprio a causa della mancanza di velocità. "Abbiamo difficoltà con la velocità di punta dalla Malesia, e anche nel Gran Premio precedente", ha spiegato. "È piuttosto insolito per noi, perché di solito siamo molto competitivi in questo aspetto. La squadra aveva già iniziato ad analizzare con attenzione i dati dopo Sepang e ha proseguito le ricerche qui in Qatar".

Il guaio è che nessun dato indicava un colpevole preciso, come racconta il pilota a Paddock-GP. La conseguenza in pista, però, è stata pesantissima: "Purtroppo il motore in sé non mostrava alcun segnale chiaro di malfunzionamento, quindi non c'era una soluzione evidente da adottare. Ma questa mancanza di velocità ha avuto un impatto enorme sulle nostre gare. Da tre weekend consecutivi perdiamo circa cinque chilometri orari rispetto agli altri piloti, anche sfruttando la loro scia". Il risultato, aggiunge, è che non poteva difendersi: "Non potevo semplicemente difendere la mia posizione né lottare con i piloti intorno a me, perché potevano tutti superarmi in rettilineo. È stato estremamente frustrante, ma ho cercato di rimanere calmo e di concentrarmi sul fare il miglior lavoro possibile".

Portimao, tutto ancora aperto

Ora il box Pramac ha pochi giorni per trovare una risposta: il prossimo appuntamento è in Portogallo, dal 20 al 22 novembre. Con 50 punti ancora in palio prima della fine della stagione, il margine di González non è una sentenza. Ma se la moto di Guevara non ritroverà la velocità perduta, rimontare 13,5 punti in due gare diventerà un'impresa.