La gara Moto2 di Lusail la vince Dani Holgado, ma il verdetto che pesa davvero arriva dalle retrovie. Izan Guevara è costretto al ritiro per un problema tecnico, mentre Manuel González porta a casa un sesto posto prudente e allunga in classifica: ora il pilota Intact GP ha 13,5 punti di vantaggio sul rivale. Il Mondiale cambia volto proprio quando mancano soltanto due appuntamenti.

I due contendenti partivano già da posizioni arretrate. Come avevamo raccontato in mattinata ( Moto2 Qatar, pioggia di penalità a Lusail: González e Guevara arretrano, Vietti vola in prima fila ), gli steward avevano retrocesso di tre posizioni otto piloti per aver rallentato in Curva 1, ostacolando Dani Muñoz. González era così scivolato dal secondo al quinto posto in griglia, Guevara dal settimo al decimo. In prima fila erano rimasti il poleman Alex Escrig, Holgado e Celestino Vietti.

Escrig scappa, le Aspar lo riprendono

Escrig ha sfruttato la pole per prendere il comando dopo la prima curva, dove Collin Veijer è caduto in seguito a un contatto con Vietti. Lo spagnolo della Forward ha costruito un margine vicino al secondo, mentre alle sue spalle Holgado, Muñoz e David Alonso si contendevano le posizioni di rincalzo. A metà gara sono state le due moto del team Aspar a ricucire lo strappo: Alonso ha superato il compagno di squadra all'ottavo giro, ma Holgado ha risposto e si è messo a caccia di Escrig.

Il sorpasso decisivo è arrivato al quattordicesimo giro, a quattro dalla fine. Da lì Holgado ha allungato fino a quasi due secondi, gestendo senza affanni fino alla bandiera a scacchi. Dietro è risalito Iván Ortolá, autore di una rimonta costante: dopo aver passato Alonso al dodicesimo giro, ha preparato l'uscita dall'ultima curva sacrificando l'ingresso e ha beffato Escrig sul traguardo per appena 20 millesimi. Alonso ha chiuso quarto, Vietti decimo. A terra anche Furusato e Zonta, senza conseguenze.

Guevara, una domenica da dimenticare

Il pilota Pramac era partito bene, issandosi in ottava posizione nei primi giri. Poi però ha dovuto cedere agli attacchi di Ortolá, Salac, Senna Agius e Vietti, scivolando progressivamente indietro. Nelle fasi finali è arrivato il colpo di grazia: un problema alla moto lo ha costretto al ritiro, lasciandolo a zero punti. González, che si era sempre tenuto nel gruppo dei primi, ha corso con la testa al campionato e si è accontentato della sesta piazza.

Alla vigilia il leader del Mondiale aveva appena 3,5 punti di margine. È la prima volta da diversi appuntamenti che González riesce a guadagnare terreno su Guevara nell'arco di un weekend.

Portimão, poi Valencia

La sfida riprende al GP del Portogallo, nel weekend del 22 novembre: a Portimão González avrà la prima occasione per chiudere i conti. Guevara dovrà invece rosicchiare punti per tenere aperta la corsa al titolo fino al gran finale di Valencia, in programma la settimana successiva.